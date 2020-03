VÍDEO: Bonifacio no se detiene en busca de un puesto con Nacionales, pese al paro por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el béisbol de Grandes Ligas paralizado, sin fecha definida para iniciar la temporada 2020, Emilio Bonifacio no tiene nada asegurado, pero ha hecho una gran pretemporada y seguirá trabajando para quedarse con los Nacionales de Washington.

Lo que sí sabe es que se encuentra en muy buenas condiciones y que ello se debe a que estuvo participando hasta el final con los Tigres del Licey en la pasada temporada invernal dominicana.

“Me siento bien físicamente. Eso se debe mucho a que jugué allá en la liga de inverno y me mantuve en buena condición física”, expresó el capitán azul durante una entrevista con Juan Nova Jr en el campo de entrenamiento de los Nacionales de Washington en West Palm Beach, Florida.

Con respecto a su status de quedarse o no con los actuales campeones de la Serie Mundial pasada, dijo que no hay nada definido, que ahora estamos en el aire, no se sabe lo que va a pasar (por la situación del coronavirus), pero que juega su pelota tratando de disfrutarlo y que las cosas tomen el curso que tiene que seguir.

Respecto al coronavirus, Bonifacio recomendó a pueblo dominicano cuidarse de la situación que tiene al mundo e ascuas, que “no cojan las cosas a la ligera, tomen precauciones y que Dios los bendiga a todos”.

Hizo hincapié en que su objetivo es tratar de quedarse con los Nacionales y mantenerse saludable, ya que no controla lo demás “y Dios tiene la última palabra”.

En cuanto a los comentarios de que su versatilidad en jugar varias posiciones podrían ayudarle a quedarse con el conjunto de la Liga Nacional, replicó que ha sido su rol los últimos años, que fue la razón por la que le dieron contrato “y gracias a Dios he estado haciendo buen trabajo”.

Habló del aporte que hace a los jóvenes del club. “Este equipo está conformado por una combinación de muchos veteranos con talento joven y trato de ser yo: ayudar en lo que pueda, muchos me han visto jugando, saben lo que he aportado al juego y se me acercan a hacerme tipo de preguntas, les he dado esa confianza y en realidad las cosas han salido bien”.

Sustentó que su relación con los jugadores es muy buena, que por lo que pasó en la liga invernal muchos les siguen en las redes sociales, saben el aporte que se ha hecho al equipo, aparte de que considera que es una persona que se lleva bien con todo el mundo “y los muchachos se sienten bien con estar cerca de mí”, adujo.

De su hermano menor, Jorge, que está buscando una posición con los Tigres de Detroit, confirmó lo dicho por éste, de que mantienen comunicación constante.

Consideró que Jorge está logrando un buen entrenamiento pretemporada, aunque en un rol distinto al que tenía, que era jugar todos los días, “pero esas son las condiciones que hay y para quedarse tiene que hacer un buen trabajo”.

Nova Jr bromeó con lo de la trompeta que tocaba cuando el Licey ganaba partidos en el torneo invernal pasado. Bonifacio señaló que lo está implementando, usando los colores de Washington, pero como muchos no saben de eso, trata de introducirlo poco a poco.

Sobre si fue difícil no poder brindarle otra corona a los fanáticos del Licey, señaló que esa es la meta de cada año, pero que debe darle crédito al equipo de los Toros del Este, que hizo buen trabajo y fue un triunfo bien merecido.

“Tenemos que seguir, ya enfocándonos para preparar un buen equipo para la temporada venidera”, adujo sobre un nuevo intento para dar la corona el torneo que viene al Licey.

Dijo que como siempre, la fanaticada azul puede contar con él para la próxima temporada, aunque es demasiado temprano, porque está concentrado en lo que pasa ahora, “pero siempre es un orgullo para mí vestir esa camiseta azul”.

Bonifacio pidió a pueblo dominicano cuidarse del problema del coronavirus, que “no cojan las cosas a la ligera, tomen precauciones y que Dios los bendiga a todos: un abrazo”.

