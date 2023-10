Bonetti: “El reto financiero lo tienen todos los equipos; colocar plantilla en el terreno requiere gran inversión”

*Sobre expansión Lidom: “antes de meter más equipos debemos arreglar los problemas que tenemos hoy”.

*Asegura el Escogido exige disciplina y carácter a peloteros para lidiar con escenarios que se presentan.

*A Vladimir Guerrero Jr.: “Si usted quería jugar, pudo empezar cuando teníamos la soga al cuello”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras siete temporadas desde que los Leones del Escogido conquistaron la corona de campeones de Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), José Miguel Bonetti se ha tomado a título personal devolver al equipo al sendero del éxito.

“En honor a la verdad yo estoy muy motivado. Cuando nos eliminaron la temporada pasada, realmente dije esto no me vuelve a pasar”, a nivel personal realmente lo vi como un fracaso mío, como yo lidero esa parte, una cosa es que te eliminen un año o te eliminen dos años, pero ya son tres y habíamos hecho un cambio de gerencia, de coach, entonces yo lo cogí a nivel personal como un fracaso mío”, dijo.

El Director Operativo del equipo escarlata se refirió a este y otros temas del béisbol profesional durante una entrevista con Persio Maldonado Sánchez, Luis Brito, Joel Sardá y Rafael Zapata en el Podcast El Nuevo Diario.

Bonetti reveló que en busca de ese objetivo, ha puesto todo su empeño desde diciembre pasado, exigiendo más a su cuerpo de Operaciones de Béisbol.

“Obviamente no todos los años se gana, pero todos los años tienes que salir sabiendo que diste todo lo que tú podías hacer, que tu equipo se entregó y que te sientes orgulloso de que tu equipo gane o pierda”, manifestó.

Más adelante agregó: “Tengo tres años que no me siento orgulloso del producto que ponemos ahí y eso en parte, es culpa mía, ya que debí haber liderado al equipo de Operaciones y haberle demandado más y eso lo hice desde el 15 del año pasado, cuando los invité a comer y les dije, ustedes ninguno va a tener paz y tranquilidad hasta que nosotros arranquemos a ganar”.

Asimismo, el ejecutivo dijo tener mucha pasión por el deporte y que sufre cuando el equipo no gana.

Perpetuarse en la cima

El hambre de los Leones no se saciará con un campeonato y Bonetti lo ha hecho saber, al indicar que el plan de la directiva es ganar más de uno y reestablecer en el dominio de Lidom.

Externó que para alcanzar esta meta se han equipado y puntualizó que para ello han buscado colocar en el terreno jugadores con talento, pero sobre todo con disciplina y carácter para lidiar con los escenarios que se presentan en Lidom.

“El talento del pelotero es evidente, pero nosotros lo que buscamos en un pelotero es el tema de disciplina, entrega, hasta de su propia personalidad, gente de carácter. Hay factores que uno busca y verdaderamente, uno tiene que buscar gente que llenen un cierto criterio”, señaló Bonneti, quien también destacó como un factor el dominio de los escenarios.

“Jugar en un play lleno, no es lo mismo que jugar en un play chiquito, donde todo el mundo es de tu equipo”, apuntó.

Aunque es consciente de que para ganar se necesita anotar carreras, explicó que el enfoque de la directiva está dirigido a formar un equipo fundamentado en pitcheo y buena defensa.

“Muchos de los años que nosotros ganamos, incluso, era la política, la cultura que tenía Moisés, él no quería tipos que dieran jonrones, él quería muchachos que chocaran la bola y que jugaran defensa y los pitchers, que tiraran strike” explicó Bonetti.

Al señalar la efectividad de esa acción gerencial, tomó como ejemplo a los lanzadores César Valdez y Raúl Valdéz, de quienes destacó no tiran duro, pero tiran strikes y con una buena defensa. “Es lo que se necesita en un estadio como el Quisqueya Juan Marichal”, subrayó.

El ejecutivo de los escarlatas indicó que durante esos años que los nombraron los “Duros de Matar”, debido a que todos los juegos que ganaban eran con marcador cerrado y sufrimiento hasta el final, ya que en la ofensiva “no teníamos la capacidad de hacer siete, ocho o 10 carreras”, recordó Bonetti.

Junior Caminero, Junior Lake y el liderazgo

Parte de las apuestas de los Leones para volver a dominar la Lidom, lo son el novato Junior Caminero y el estelar veterano Junior Lake, de quienes destacó su talento y auguró grandes éxitos.

“Caminero es un muchacho súper talentoso, lo que él hizo en liga menores, puso unos números extraordinarios y es la próxima súper estrella de aquí (República Dominicana), dijo sobre el prospecto de los Rays de Tampa Bay en las Grandes Ligas, de quien informó tiene permiso para accionar 30 días con los Leones, quienes tratarán de extender este tiempo de juego.

En el caso de Lake, quien jugaba para las Estrellas Orientales y llegó al conjunto a través de la agencia libre, resaltó el entusiasmo que ha mostrado y aseguró que el cambio de ambiente lo favorecerá.

“Junior Lake está muy bien, lo vi durante los entrenamientos y conversé con él, creo que se va a beneficiar mucho del cambio de escenario, es un muchacho con mucho talento y está muy entusiasmado, el cambio de sitio normalmente ayuda a peloteros como él y creo le irá muy bien”, externó Bonetti, quien fue aún más lejos, al indicar que considera que Lake conquistará el premio al Jugador Más Valioso de la temporada de Lidom.

“Don Vitelio Mejía (presidente de Lidom) logró un patrocinio de que el MVP de la liga se va a llevar un carro, a mí no me sorprendería ver este año a Junior Lake en ese carro”, abundó sobre el particular.

El ejecutivo del Escogido también señaló que con la llegada de Lake, quien hasta la temporada pasada fue el capitán de las Estrellas Orientales, junto a otros jugadores, están formando un sólido liderazgo en los Leones.

“Lo estamos logrando con él, Carlos Martínez, que vino también en la agencia libre y jugadores de nosotros que ya estaban ahí, como es el caso de Jimmy Paredes y Franmil Reyes”, detalló.

Cambio de Vladimir Guerrero Jr.

Una de las movidas más impactantes en la temporada muerta fue el cambio en el que los Leones enviaron al estelar toletero Vladimir Guerrero Jr. a los Toros del Este, por el también estelar José Ramírez, una movida que estuvo antecedida por una gran controversia, la cual Bonetti entiende se produjo por un error de comunicación entre ambas partes.

“Lo que ocurrió entre Vladimir y nosotros, yo diría que fue un tema que inició como un error de comunicación entre ambas partes o de forma de comunicarnos, o sea, él nos comunicó que quería entrar a jugar y nosotros estábamos en una situación muy precaria, en la que si perdíamos un juego más nos eliminaban, entonces la realidad es que en ese momento, el entrar a Vladimir no iba a cambiar el destino que nosotros teníamos, pero si le cambiaba el destino a él”, sostiene Bonetti.

A seguidas, explicó que, de haberlo activado, el jugador de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas habría estado hábil para ser seleccionado por los equipos que participarían en el Round Robin, por lo cual se negó.

“Si él jugaba un partido, iba a poder ser drafteado, en ese momento el que se perfilaba iba a tener el primer pick era el Licey, entonces cuando él lo pidió, a mí se me consultó y yo dije que no entrara a jugar y él eso lo sintió como que fue una falta de respeto y yo sentí que permitirle jugar hubiese sido una falta de respeto a los fanáticos del Escogido”, sostuvo.

“Si usted quería jugar, usted hubiese podido empezar a jugar dos semanas antes, cuando nosotros teníamos la soga al cuello. Entonces por eso depende de cómo él lo ve, si el vaso está medio lleno o medio vacío, él lo ve como una falta de respeto y yo lo veo como una falta de respeto a los fanáticos, quienes me iban a cuestionar ven acá, ¿Tú lo dejaste entrar para que se fuera a otro equipo?”, sostuvo.

Para más adelante seguir argumentando: “Entonces fue un problema de mala comunicación”.

Señaló que no puede decir nada malo de Guerrero jr. y destacó que en el tiempo que accionó con los Leones, demostró entrega y pasión.

“Yo no puedo hablar mal de Vladimir, le tengo cariño y él es buen muchacho, verdaderamente le deseo suerte. No creo que sea tema de ego, Vladimir es un “caballo”, él se entregó con nosotros los dos años que tuvo, incluso vino un año en el que ya él estaba siendo exitoso, entonces yo le deseo lo mejor y ojalá se ponga el uniforme de los Toros”, adujo.

Bonetti sostiene que con todo que lo cambiaron la relación con Guerrero estaba en buenos términos, que él se había reunido con Luis Rojas, quien además de encabezar la gerencia del club, es coach de los Yankees en las Grandes Ligas y le había externado que eso estaba en el pasado.

“Como dicen los norteamericanos, él le dijo que eso era “agua debajo del puente”, que podíamos seguir para delante, pero yo preferí, así como decidí que no jugara, tomé la decisión de que el cambio se diera”, sentenció.

Sobre el cambio, Bonetti explicó que no hubo que tomar mucha decisión, ya que los Toros del Este fueron los que propusieron el cambio y sabían que Ramírez, quien es de Baní, quería jugar en la capital.

“José Ramírez, que desde el año pasado, de una forma u otra, nos hizo entender que por ser de Baní, en vez de La Romana, quisiera jugar aquí (Santo Domingo)”, reconoció Bonetti, indicando que ha estado en contacto con el estelar antesalista, quien ha expresado su deseo de uniformarse con el Escogido.

“Yo personalmente lo llamé y de estar sano y estar ready para jugar, él quiere jugar en la capital y jugar para nosotros. Todavía no tenemos una fecha, pero normalmente esos veteranos, esos “caballos”, como uno les dice, entran en la primera semana de diciembre”, manifestó Bonetti, al momento de señalar que espera que ahora le empiecen a preguntar por Ramírez y no por lo sucedido con Guerrero Jr.

Inversión de los equipos

Colocar una plantilla en el terreno requiere de una gran inversión y es algo que Bonetti reconoce, pero el ejecutivo escarlata advierte que no es una realidad, que los equipos de mercados grandes invierten más recursos que los de mercado más modestos.

“Todos los equipos invierten lo mismo, ese tema de que los grandes invierten más que los pequeños es morbo”, expresó Bonetti, quien fue más enfático, al afirmar que los de mercados pequeños pueden incluso llegar a invertir más en sus operaciones.

“El reto financiero lo tienen todos los equipos, incluso cuando Vitelio (Mejía) ha presentado las estadísticas, sorprendentemente los equipos pequeños gastan a veces hasta más que los grandes, por un tema de que el costo de transportación, de hospedaje, es mayor”, puntualizó.

Bonetti precisó que los clubes invierten para colocar una plantilla competitiva en el terreno, porque “se pierde más dinero perdiendo juegos, porque uno pierde el fanático, el interés, credibilidad ante los anunciantes y demás”.

La expansión de Lidom

Como director Operativo de los Leones, Bonetti está al tanto de las voces que piden la integración de más equipos en la Lidom, una expansión que favorece, pero bajo condiciones.

“Tiene que haber un master plan de los próximo 10 años, que no lo tenemos, y antes de meter más equipos debemos arreglar los problemas que tenemos hoy”, señala Bonetti, quien considera que para la integración de nuevos equipos, se debe establecer un monto a pagar, algo que según su conocimiento, sucede en toda liga profesional.

“A mí me costó, hay un costo para entrar y lo mismo sucede en cada liga, eso tiene un costo, no sé cuál es el costo, en mi mente puedo tener un costo, pero para que se establezca ese costo tenemos que tener un consenso con los seis equipos para decir lo que cuesta la expansión”, apuntó.

Explicó que la gente suele creer que la Lidom es un activo público y no lo es, ya que en su aspecto de negocios la liga es una combinación de cinco empresas y un club, que son los seis equipos.

Aunque considera que hay aspectos a mejorar antes de que lleguen otras franquicias a la liga, Bonetti entiende que Puerto Plata, Higüey, Punta Cana, son mercados que cuentan con condiciones para aspirar en un momento determinado a tener un equipo en la liga.