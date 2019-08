Bonaenses celebrarán este sábado XIII encuentro en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- Las Estrellas de Alex Luna & Ramón “Negrito” Rosario, celebrarán este sábado 10 de agosto, el XIII encuentro de los Bonaenses en Estados Unidos.

Luna y Rosario, organizadores de la actividad, informaron a este medio, que miles de Bonaenses han confirmado su asistencia al evento familiar y deportivo.

La actividad iniciará a las 10 AM en el estadio de la E, said de la ciudad de Paterson, New Jersey, y se prolongará hasta altas de la noche.

Importantes personalidades de la Villa de las Hortensias, serán reconocidas por su trayectoria de trabajo en Estados Unidos, como en Bonao.

Un desbordante entusiasmo, ha provocado el XIII encuentro de los Bonaenses en USA, ya que la actividad sirve para reunir, y unificar a miles familias de esta productiva y turística localidad del Cibao Central.

El pasado 2018, el estadio de la River en Paterson, resulto pequeño para albergar a miles de Bonaenses, que viajaron de diferentes ciudades de Estados, y desde Bonao, República Dominicana.

Los organizadores darán un gran recibimiento a los asistentes, al tiempo que informaron que varios equipos de softball, estarán jugando durante todo este sábado, habrá comidas y refrigerios a precios económicos.

