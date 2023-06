Boluarte sugiere al partido de Fujimori que vuelva a pedir adelanto de elecciones en Perú

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sugirió este martes a la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que su grupo político plantee el adelanto de elecciones generales y que, si el Congreso lo aprueba, ella las convocará.

En declaraciones al canal estatal TV Perú, Boluarte respondió a las recientes declaraciones de Fujimori de que no va a renunciar a su «derecho a postular» en un próximo proceso electoral presidencial, a pesar de que ha perdido en tres ocasiones, pero que aún no ha tomado esa decisión.

«Si la señora Fujimori ha salido con esto, yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como Ejecutivo lo hemos planteado dos veces y ahí quedó», comentó la mandataria sobre los proyectos de adelanto de elecciones generales presentadas por el Gobierno y que fueron aprobadas por el Legislativo.

Boluarte había expresado, la semana pasada, que el adelanto de elecciones ya estaba «cerrado» y que ella gobernará hasta el 2026, para concluir el periodo para el que fue elegido Pedro Castillo, con ella como vicepresidenta.

Castillo fue destituido después de intentar dar un golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre y Boluarte asumió la presidencia de la República en medio de protestas y movilizaciones en gran parte del país, que dejaron un saldo de 77 muertos.

La jefa de Estado agregó que «Fuerza Popular sea el que plantee nuevamente el adelanto de elecciones , la correlación de fuerzas políticas en el Congreso se sumen a esa inquietud y nosotros alegremente, al día siguiente de aprobarse en el Congreso, estaremos convocando a elecciones generales».

Boluarte recordó que cuando la población pedía el adelanto de elecciones, durante las protestas de inicios de año, propuso hasta en dos oportunidades las iniciativas legislativas de adelanto de comicios, pero que no fueron respaldadas por el Legislativo.

«Cuando yo dije que está cerrado es en esa mirada de que el Congreso quiere trabajar hasta el 2026 y en esa mirada de responsabilidad ante el país, dijimos hasta el 2026 porque en el país no puede haber más crisis política», expresó la gobernante.

En declaraciones a medios peruanos, Fujimori dijo el domingo que «lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho».

Añadió que ha sido «tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión».

La excandidata presidencial e hija del sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es actualmente investigada por el delito de lavado de activos, bajo la acusación de que recibió aportes ilegales en sus campañas electorales de empresas como la brasileña Odebrecht y que su partido político fue la vía para consumar el delito.

