Boluarte niega que quiera permanecer en la Presidencia de Perú hasta 2026

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este lunes que quiera permanecer en ese cargo hasta 2026, como asegura un sector de la izquierda al que acusa de querer generar “caos”, pues ella misma presentó el proyecto de resolución legislativa para el adelanto de las elecciones generales para 2024.

La jefa de Estado afirmó que la “izquierda radical ya cambió de mensaje”, después de reclamar inicialmente la liberación del destituido presidente Pedro Castillo en las manifestaciones de protesta y que “ahora están diciendo” que se quiere “quedar hasta el 2026”.

Sin embargo, Boluarte recordó que ya pidió al Congreso el “adelanto de elecciones” y el Parlamento lo ha aprobado en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.

Además, señaló que estos líderes de “izquierda radical” están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues “el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso”.

“Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (…) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad”, expresó Boluarte durante la instalación de una sesión del acuerdo nacional, que agrupa a los representantes de los poderes del Estado, fuerzas políticas y gobernadores regionales en el Palacio de Gobierno.

La jefa de Estado insistió en que los sectores de extrema izquierda que apoyaron a Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que sólo son “pretexto para seguir generando el caos en las ciudades”.

Reiteró que la ex primera ministra de Castillo Betssy Chávez “tiene la respuesta que el país espera, hasta este momento”, pues fue ella quien coordinó la transmisión del mensaje a la nación en el que el destituido mandatario anunció el cierre del Congreso y que gobernaría por decreto.

“Yo también quisiera saber las respuestas, pero Dina Boluarte en ningún momento le ha dado golpe de Estado a Pedro Castillo, no está en calidad de usurpadora”, remarcó.

En ese sentido, añadió que el acuerdo nacional está reunido este lunes porque “la situación amerita” poner “sobre la mesa los puntos sobre las íes, llegar a acuerdos concretos y cómo gobernar el país”.

Criticó que, entre los participantes a la cita, estén ausentes los gobernadores de algunas de las regiones que han sido foco de las protestas desde diciembre último, como Puno y Apurímac, porque estas autoridades deberían tener un trabajo articulado con el gobierno central.

Después de una tregua por Navidad, las protestas en el sur del país, donde están Cuzco, Puno y Apurímac, se han reanudado el miércoles pasado y algunas regiones anuncian paros indefinidos y movilizaciones, lo que ha generado cierre de terminales y transporte como medidas de prevención dado que los mayores enfrentamientos con la Policía se han registrado en las inmediaciones de estos lugares.

