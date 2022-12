Boluarte llamará a presidentes de A. Latina para aclarar la coyuntura peruana

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron el lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.

“La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles pasado me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte.

Frente a la prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional situado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta respondió al comunicado emitido el lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández; colombiano, Gustavo Petro; boliviano, Luis Arce y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron en el mensaje que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

También expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú.

“El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”, dijo Boluarte al respecto.

La mandataria afirmó que las respuestas por las cuales Castillo tomó esa decisión, solo las sabe él mismo.

Pero Boluarte indicó que la información que llega a estos países es que se ha producido un golpe de Estado en el que alguien “sacó del cargo al expresidente”, algo que desmintió.

También dijo que se comunicará con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque la Cancillería brasileña no firmó dicho comunicado y felicitó a Boluarte el pasado 7 de diciembre.

“Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron los mandatarios de Argentina, México, Bolivia y Colombia.

Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso, en la que escribió que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

Relacionado