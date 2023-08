Boluarte gobierna remotamente durante su primer viaje al exterior como presidenta

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, ejerció este lunes el gobierno de forma remota desde Brasil, a donde ha acudido para participar en la Cumbre de la Amazonía, un requisito establecido por una ley que ella misma promovió y el Congreso aprobó para poder salir del país como mandataria.

El canal estatal TV Perú transmitió unas imágenes de la jefa de Estado despachando a través de una videollamada con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acompañada por la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, que la acompañaron a la ciudad brasileña de Belém.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

No obstante, la gobernante presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el 9 de junio y que le permite salir del país para poder promover las relaciones internacionales de forma directa y gobernar remotamente.

El pasado jueves, el Parlamento también aprobó el permiso solicitado por Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, un requisito que deben cumplir todos los jefes de Estado de Perú para salir de país.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a la presidenta a salir del país y gobernar de manera remota, lo que ha convertido en este viaje el primero al extranjero de Boluarte.

Este viaje ha suscitado críticas en el país, puesto que diversas voces críticas con Boluarte consideran que es inconstitucional que la presidenta salga del país y sin dejar a un presidente como responsable del Gobierno.

La diputada Margot Palacios, del partido marxista Perú Libre, denunció horas antes que hay «peligro de fuga» durante el viaje de Boluarte a Brasil en un oficio dirigido a la Fiscalía y divulgado por varios medios locales.

En dicho documento, la congresista subraya que existe ese riesgo, puesto que la mandataria «se encuentra en plena investigación a nivel del Ministerio Público por la presunta comisión de ilícitos penales de genocidio, homicidio y lesiones graves», durante la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

