Boluarte dice dormirá con la conciencia tranquila al acabar su mandato

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que cuando acabe su mandato como jefa de Estado en 2026 podrá «dormir como los angelitos», porque tiene la conciencia tranquila, al no haber cometido actos de corrupción.

En un acto oficial en Palacio de Gobierno, Boluarte sostuvo que, desde que asumió el cargo de presidenta el 7 de diciembre de 2022, «al Ejecutivo no le han acusado de algún acto de corrupción» y que esta es «la garantía, el orgullo y la dignidad» que tiene como mandataria, «seguir avanzado para delante en este camino sincero, transparente y honesto».

«Y así será hasta el día 28 de julio de 2026, cuando dejemos el Gobierno y salgamos por la puerta grande por donde entramos aquel 7 de diciembre. Nos iremos con las manos limpias y la conciencia tranquila y podremos dormir como angelitos, porque a veces cuando la conciencia no está tranquila no se puede dormir», señaló en su discurso frente a organizaciones sociales.

Boluarte, que fue vitoreada en varias ocasiones por los presentes, reiteró que están siguiendo hacia delante con «la única garantía y seguridad de que están gobernando bien» para atender de la mejor manera las necesidades del país, que desde hace 30 años se habían visto ensombrecidas por temas de corrupción.

«¿Tenemos hospitales para atender a los más de 33 millones de peruanos? No. ¿Y es culpa de esta presidenta? El que no tengamos agua y desagües, ¿es culpa de esta presidenta? El que las carreteras, los caminos no estén con mantenimiento, ¿es culpa de esta presidenta? Estamos atendiendo, sí, pero de la noche a la mañana no podemos atender todo el territorio nacional», indicó.

Dijo que no tiene una varita mágica para «cambiar en un abrir y cerrar de ojos» la historia de Perú, en la que unos pocos se han enriquecido y el país sigue siendo pobre.

Llamó a la unidad de los ciudadanos para conseguir metas comunes y pidió a los políticos e instituciones públicas trabajar con honestidad.

«No solo el Gobierno Central sino también en los Gobierno regionales, Gobiernos locales y demás instituciones, todos deben responder al pueblo con honestidad, es presupuesto de los impuesto que va cada uno de ellos», señaló la presidenta.

Tras la llegada de Boluarte a la Presidencia, se desató una oleada de protestas que se cobró la vida de 77 personas, según diversas fuentes, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.