Bolsonaro niega participación en una trama golpista denunciada por un senador

EL NUEVO DIARIO, BRASILIA.-El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) negó este miércoles ante la Policía Federal que haya participado en una presunta trama golpista denunciada por el senador Marcos do Val, alineado en la ultraderecha que lo apoya.

El líder de la ultraderecha declaró durante unas dos horas ante la Policía Federal sobre unos supuestos planes anteriores al pasado 1 de enero, cuando asumió el poder el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, desvelados por el senador, quien ha dado al menos cuatro confusas versiones distintas del caso.

«Nunca tuve ninguna relación con ese senador», dijo Bolsonaro a periodistas tras prestar declaración, aunque reconoció que el 8 de diciembre pasado, aún en el poder, lo recibió en su residencia oficial junto al exdiputado ultraderechista Daniel Silveira.

Explicó que la reunión duró unos 20 minutos y que trataron de asuntos políticos, pero «de ninguna forma sobre conspiraciones» ni «golpes de Estado», lo cual no habría «aceptado», pues «siempre» se mantuvo en el marco constitucional.

En diversas y contradictorias declaraciones, Do Val dijo en febrero que, a fines de 2022, Bolsonaro y Silveira le propusieron que pidiera una reunión con el juez Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Corte Suprema.

Según el senador, se le planteó que grabara la conversación sin que el juez lo percibiera y lo indujera a aceptar alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones, lo cual serviría para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder.

Sin embargo, el exmandatario aseguró que en esa reunión «no fue siquiera pronunciado el nombre de Alexandre de Moraes» y dijo que no podía imaginar las razones que llevaron a Do Val a su denuncia. «Es el senador quien debe responder por sus actos», apuntó.

El propio De Moraes admitió que en diciembre pasado se encontró con el senador, quien le reveló el supuesto plan tramado por Bolsonaro pero se negó a presentar una denuncia formal.

«Me dijo que era una cuestión de ‘inteligencia’ y que no podría confirmarlo, con lo cual solo le agradecí, pues lo que no es oficial no existe», declaró en su momento el magistrado, quien calificó de «ridícula» la supuesta trama.

Sin embargo, una vez que el senador hizo públicos esos presuntos planes y frente a las diferentes versiones que presentó sobre el caso, De Moraes determinó que el asunto sea investigado.

El proceso ha sido enmarcado en causas abiertas después del 8 de enero, cuando una turba de bolsonaristas radicales invadió las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento, en un intento por forzar un golpe de Estado contra Lula, quien había asumido el poder una semana antes.

Esta ha sido la cuarta declaración que Bolsonaro presta ante la Policía, que además lo investiga por alentar actos antidemocráticos, intentar apropiarse de unas joyas regaladas por Arabia Saudí que en realidad pertenecen al Estado y supuestos fraudes con certificados de vacunación contra la covid-19, entre otros asuntos.

Además, Bolsonaro fue despojado durante ocho años de todos sus derechos políticos, por lo que la Justicia electoral consideró «abusos de poder» durante la campaña para los comicios de 2022.

