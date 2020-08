Bolivar Valera valora propuestas sobre modernización educación dominicana

View this post on Instagram

@pelegrin_castillo en el 2005 propuso un computador para cada niño, en el 2010 internet tasa cero y software libre, hoy más que nunca esas iniciativas tienen vigencia, tengo interés en darle seguimiento, gracias por este zoom de tanto aprendizaje y disposición a ayudarme. Gracias @readpeter por acompáñanos y hacer posible este zoom. @richardmartineza