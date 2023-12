Bolívar Valera e Irving Lozada realizarán un maratón benéfico en Perth Amboy, NJ

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY – El diputado Bolívar Valera realizará un maratón benéfico en Perth Amboy en la ciudad de New York, New Jersey, junto a su equipo de trabajo del programa el Mañanero, el día 9 de diciembre de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el respaldo de United Dominicans (Dominicanos Unidos).

El objetivo de este maratón en la ciudad de New Jersey es recaudar todas las ayudas que sean necesarias a las personas afectadas por las fuertes lluvias que se produjeron el pasado 18 de noviembre en todo el territorio nacional de la República Dominicana, las cuales ocasionaron daños irreparables a cientos de familias que perdieron sus ajuares, y otros lamentablemente a seres queridos, detalla una nota de prensa enviada este jueves.

Bolívar Valera expresó que su programa radial el “Mañanero” siempre está del lado de la comunidad dominicana, en esta ocasión conectará con los dominicanos interesados en enviar sus aportes a los miles de familias que fueron afectadas por el fenómeno atmosférico.

“Ser canal para las familias es nuestra mayor satisfacción y poder suplir lo que haga falta en esos hogares también. Estamos agradecidos con nuestros dominicanos en el exterior por siempre decir que sí y ser mano ayuda y amiga a las familias que lo necesiten”, puntualizó.

Mientras, Irving Lozada representante de United Dominicans, extendió la invitación a todos los dominicanos a que el 9 de diciembre estén en sintonía desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y sean parte de un maratón de ayudas a favor de los damnificados de República Dominicana.

Se recuerda que todo lo recaudado en este maratón será traído al país y entregado a cada familia que lo necesite.