Aquí se heredan los partidos, mientras más pequeños mejor, y viven muy bien algunos auto llamados dirigentes políticos.

Lo critican todo cuando no son parte por alianzas del gobierno de turno, o cuando no le han resuelto lo suyo, pero no aportan en absoluto a la soluciones de los problemas nacionales.

El Presidente de la república ha convocado a un diálogo en busca de consenso para dar solución a males que tienen años sin ser resueltos, y esos señores hablan de que van a llevar soluciones e ideas con la clara intención de boicotear el diálogo.

Quizás el Presidente Luis Abinader peca de ser demasiado decente, demasiado democrático, demasiado flexible, hace falta un poco de fuerza y decisión para que algunos entiendan que su carnaval pasó.

POR GERMÁN MARTÍNEZ

