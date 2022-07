Bodeguero dominicano acusado de asesinato dice que defendió su vida al matar ex convicto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El bodeguero dominicano José Alba, de 61 años de edad, quien salió libre con una fianza de $50, 000 dólares después de ser acusado de asesinato, la fiscalía de Manhattan, pidió perdón a la familia de su agresor, el ex convicto Austin Simon, de 37, quien se metió al área restringida del lado adentro del mostrador para atacarlo y terminó muerto, el primero de julio de este año.

“Todavía estoy tratando de comprender el enfrentamiento con ese hombre en la bodega”, señaló Alba, mientras espera que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg ceda a las presiones y anule los cargos en su contra.

Alba, quien se negaba a hablar del caso por consejo de su abogado criminalista, Anjuli Branz, rompió el silencio para conversar con los reporteros fuera de su apartamento.

“Estaba tratando de defender mi vida”, dijo Alba, yo no quería hacer esto. Me siento mal por su familia. Les pido que por favor me perdonen”.

Aunque está siendo apoyado por casi todos los neoyorquinos de diferentes razas, incluyendo al alcalde Eric Adams, que al igual que Simon es afroamericano, reveló que teme salir de su casa porque hay personas que pueden cobrar venganza.

El trabajador de la bodega de Manhattan acusado de asesinato por defenderse de un violento ex convicto rompió su silencio el lunes, disculpándose con la familia del hombre muerto y diciendo que está “muy triste” por todo el calvario.

“Me siento mal por haber sido arrestado porque me estaba defendiendo. Me siento triste por lo que pasó”, agregó Alba.

El bodeguero fue cortado tres veces por la novia no identificada de Simon, que aparece en videos tirándole puñaladas a Alba mientras forcejeaba con la víctima y lo hirió en los brazos y la espalda.

Alba señaló que no se siente cómodo mostrando su cara y saliendo de su hogar, a pesar de que ya su rostro le ha dado la vuelta al mundo.

La rebaja de la fianza original de $250 mil dólares a $50,000, de cuyo montó pagó un 5%, la fiscalía la aceptó a pedido del Grupo de Bodegueros y Pequeños Negocios de Nueva York (BBG) dirigido por Francisco Marte (Frank), quien desde el primer día ha estado apoyando a Alba.

De su parte, Marte dijo que el BBG convocará una conferencia de prensa en las escalinatas del ayuntamiento, para exigirle al fiscal Bragg que elimine las acusaciones contra Alba.

Adelantó que si el Ministerio Público no obtempera la petición, el BBG está preparado para montar un piquete masivo frente al edificio de la Corte Criminal de Manhattan, donde operan las oficinas de los fiscales.

Alba dijo que no sabía que el grupo BBG se reunirá hoy martes con el fiscal, para exigirle que retire los cargos.

La confrontación entre Alba y Simon que desembocó en el asesinato del segundo, se produjo después que la novia de la víctima fue a la bodega con una tarjeta para alimentos EBT, pero no tenía fondos, pero pidió papitas fritas para su hija de 10 años.

Alba no le dio la mercancía por no estar autorizado por el dueño, un comerciante nativo de Yemen y entonces, ella fue a buscar a su pareja para que “resolviera” con Alba.

También la mujer tomó un cuchillo con el que hirió a Alba.

Los videos muestran a Simon empujando a Alba a una silla detrás del mostrador y elevándose sobre él, mientras le gritaba insultos en la cara antes de empujarlo y agarrarlo por el cuello.

Otro video muestra a una mujer tratando de quitarle el cuchillo a Alba y metiendo la mano en su bolso, de donde sacó su propio cuchillo y apuñaló a Alba en el brazo.

