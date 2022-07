Bob Cai de Huawei: fibra digital, iluminando LATAM Digital 

Fibra digital hasta el hogar:

La fibra digital proporciona conexiones domésticas premium para hacer más rica la vida digital de las personas. En primer lugar, la rápida cobertura de fibra se logra a través de Fiber to the Home (FTTH), lo que ayuda a que miles de residencias se conecten. Luego, a través de Fiber to the Room (FTTR), las redes de fibra se extienden aún más a cada habitación, logrando fibra en todas partes y permitiendo a los usuarios disfrutar de la mejor experiencia.