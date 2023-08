Bluewave Group y Coral Hospitality Corp se unen para gestión de propiedades vacacionales en RD

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- En el marco del crecimiento del turismo inmobiliario en Bávaro, Punta Cana y Cap Cana, ejecutivos de Bluewave Group y Coral Hospitality Corporation anunciaron la creación de la marca Bluestays, una alianza estratégica que brindará servicios de gestión y administración de propiedades para rentas vacacionales de toda la zona este del país.

“Esta nueva iniciativa, reafirma nuestra confianza en el turismo inmobiliario de Punta Cana. Esta nueva división de Bluewave Group, Bluestays, busca proteger la inversión de nuestros adquirientes pues los compradores podrán generar ingresos de sus propiedades cuando no estén en uso, asegurando un huésped adecuado para la propiedad, y un buen porcentaje de ocupación de la misma”. Explicó Jordan Estévez, el presidente y co-fundador de Bluewave Group.

Bluestays será operada por Xeliter, una marca de Coral Hospitality Corp, que se ha consolidado como el principal operador de propiedades vacacionales en toda la República Dominicana.

La nueva alianza viene a facilitar la administración de las propiedades de los adquirentes de villas y apartamentos en los proyectos desarrollados por Bluewave. El equipo de Bluestays se hará cargo de la administración y mantenimiento de las propiedades, rentas en las diversas plataformas digitales como Airbnb y la gestión de la experiencia de los huéspedes de corta estadía.

Por su parte el socio – vicepresidente de CHC, Sr. Ricardo Felip explicó que “El mercado del turismo inmobiliario sigue creciendo en el país y se hace cada vez más necesaria la institucionalización de la administración, gestión y comercialización de dichas propiedades. Esto es una importante contribución al proceso de formación y operación para la regularización del sector inmobiliario turístico, para proteger tanto la experiencia de los residentes y turistas como también la propiedad misma».

En la actualidad Bluewave está desarrollando unos nueve (9) proyectos inmobiliarios y se ha enfocado en las principales comunidades en desarrollo en Punta Cana como Cap Cana, Vista Cana y Downtown Punta Cana, donde suma más de 950 unidades residenciales y donde podrán generar unos 1,500 empleos directos y 3,600 indirectos.

“Bluewave Group continúa consolidando nuestra marca país, permitiéndole al público extranjero invertir en proyectos de turismo inmobiliario en nuestro país para poder disfrutar de la propiedad durante sus vacaciones y generar ingresos adicionales cuando no la estén utilizando”. Recalcó el Sr. Estévez,

Sobre Bluewave Group

Bluewave Group es un grupo empresarial con diversas líneas de negocios en las áreas de desarrollo inmobiliario y construcción en la República Dominicana. Dentro del sector construcción, es el principal productor de materiales agregados en la Zona Este del país y una de las principales empresas concreteras con su marca Dominicana de Concretos (DOCON).

Dentro del sector inmobiliario, la constructora tiene actualmente varios proyectos en ejecución como Olea at Cap Cana, Palmas at Vista Cana y Ansaya at Aldea, que suman más de 950 unidades residenciales y que generarán unos 1,500 empleos directos y 3,600 indirectos. Dichos proyectos han tenido un gran éxito en sus niveles de preventas encontrándose hoy en día más de 70% vendidos.

Sobre Xeliter

La marca de CHC dedicada a la administración y gestión de programas de renta de propiedades turísticas, presenta una variada e interesante oferta a través de un amplio portafolio con apartamentos y villas, finamente amueblados y totalmente equipados en los mejores destinos de República Dominicana, como son Punta Cana, Cap Cana, Puerto Plata, Juan Dolio, Samaná, Las Terrenas y Casa de Campo.

Las especiales locaciones y amenidades de estos espacios, los hacen ideales para celebrar una boda, compartir fechas especiales en un íntimo ambiente. También, si desea combinar unas vacaciones con el teletrabajo, estos paradisíacos lugares ofrecen los mejores espacios y una conexión WiFi de alta velocidad para mantenerse conectado.

Relacionado