Bloguero José Zabala recibe Premio Nacional de Periodismo Digital defendiendo soberanía y diáspora

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido bloguero José Zabala (zabalaaldia.com y aldíatvmás.com), fue seleccionado como el comunicador digital más destacado en 2022 en el exterior por el Premio Nacional de Periodismo Digital y lo recibió defendiendo la soberanía de la República Dominicana y la diáspora.

Zabala, quien viajó a la República Dominicana para estar presente en la ceremonia de entrega que cada año realiza el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, pronunció un breve pero emotivo discurso de agradecimiento en el que destacó los valores patrios a los que llamó a defender y el trabajo de los comunicadores en el exterior.

“Lo más importante es que el observatorio siga la continuidad de observar a los dominicanos en el exterior”, dijo pidiendo que en todas las premiaciones que se realizan en la República Dominicana, sean tomados en cuenta los dominicanos del exterior.

“Ustedes aben lo que significan los dominicanos en el exterior para la economía dominicana. Y los dominicanos en el exterior estamos con la soberanía nacional”, expresó el bloguero.

Llamó también a preservar la segunda provincia del país que es Nueva York, donde están los dominicanos en el exterior que mantienen la economía de su país.

Agradeció entre otros el apoyo de sus patrocinadores, los empresarios doctor Yomare Polanco, Jaime Vargas y Ramón Tallaj Junior y el doctor Juan Tapia Mendoza, quienes también apoyan a cientos de dominicanos en el exterior.

Señaló que quería enviar el fuerte mensaje de que los dominicanos en ultramar son el soporte principal de la estabilidad económica y política de la República Dominicana.

“Eso no se puede negar”, precisó Zabala.

Agradeció también a su familia, equipo de trabajo, comunicadores digitales, seguidores y lectores por tanto apoyo. El premio le fue entregado por Cristal Acevedo presidenta del observatorio y se lo dedicó a todos los comunicadores digitales del exterior.

“Gracias mi Dios, no me quite la musa. Gracias a todos por tanto apoyo, hoy soy yo mañana será uno de ustedes. Gracias por tomar en cuenta a todos los dominicanos de la diáspora”, sostuvo.

Relacionado