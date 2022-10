(VIDEO) Blinkova ganar su primer título al vencer Paoline

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – La rusa Anna Blinkova logró el primer título de su carrera al vencer en la final del torneo de Cluj Napoca a la italiana Jasmine Paoline por 6-2, 3-6 y 6-2, en una hora y 16 minutos.

Ambas aspiraban a estrenar su cosecha en 2022. Para la rusa era la primera vez que podía ganar un título en su carrera.

Fue Blinkova, que disputó la fase previa y que volverá a estar entre las cien primeras del mundo, la que estuvo más acertada en el tramo final, en el set decisivo.

CHAMPION!

Anna Blinkova has completed the dream run at the Transylvania Open, coming through the qualifying rounds and going all the way, beating Jasmine Paolini 6-2, 3-6, 6-2 for her maiden WTA250 singles title!

After some tough years, she is finally back into the Top 100! pic.twitter.com/sddivYmdy6

— WTARussians (@WTArussians) October 16, 2022