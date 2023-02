Blinken viaja a China para ahondar en relación con EE.UU. y evitar conflictos

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja esta semana a China, donde mantendrá reuniones los días 5 y 6, para ahondar en la relación bilateral y evitar que la competencia que ambos mantienen acabe generando un conflicto.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó en una rueda de prensa que el viaje de Blinken es consecuencia del encuentro mantenido entre Biden y Xi el pasado noviembre en Bali, donde ambos mandatarios reconocieron la “magnitud” que supone su relación bilateral, la “más relevante” del planeta en este momento.

Ahondar en las conversaciones, dijo Price, es ahondar también en el “corazón” de la relación bilateral: La “competencia” entre ambos países y evitar una “espiral” que pueda convertir dicha competencia en un conflicto.

“Se trata simplemente de una cosa, que abordemos la relación bilateral más relevante y compleja del planeta pensando que la competencia entre ambos no deriva en un conflicto”, recalcó el portavoz de la diplomacia estadounidense, quien no confirmó si Blinken se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Por eso defendió que ambos países pongan “barreras” a esos posibles elementos de conflicto y actúen de forma “responsable” en estas conversaciones, porque “así lo espera el resto del mundo”.

Entre dichos elementos de confrontación citó la lucha contra el cambio climático y señaló que Blinken y sus interlocutores chinos hablarán de potenciar la colaboración en este área “de forma real y práctica”.

El viaje de Blinken a Pekín es el primero de un secretario de Estado estadounidense en cinco años, desde el que realizó el entonces titular de esa cartera, Mike Pompeo, en 2018, en plena guerra comercial entre los dos gigantes.

Preguntado por la posibilidad de un viaje a Taiwán del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy y lo que afectaría a la relación con China, Price dijo que no hay ningún anuncio oficial por parte del conocido en inglés como “speaker”, aunque recordó que el legislativo es un poder independiente.

No obstante, sí recordó el mismo mensaje que en otras ocasiones (como cuando viajó la anterior presidenta, la demócrata Nancy Pelosi) y es la preocupación de Estados Unidos a la reacción de China a este tipo de visitas.

“Nos preocupa que China utilice un viaje como ese de pretexto para intensificar lo que lleva haciendo muchos años, tratando de erosionar el ‘statu quo’ de paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán”, dijo.

McCarthy no ha anunciado oficialmente su intención de viajar a Taiwán pero cuando se le preguntó este jueves al respecto advirtió: “China no va a decirme a dónde puedo y no puedo ir”.

