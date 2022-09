Blinken cree contraproducente declarar a Rusia patrocinador del terrorismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, dijo este viernes que podría tener “efectos contraproducentes” declarar a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo por la invasión de Ucrania, un asunto que está estudiando el Congreso estadounidense.

“Hay problemas con la designación de patrocinador del terrorismo. Puede tener consecuencias no deseadas que no solo no serían útiles, sino que incluso pueden ser perjudiciales”, dijo Blinken en una rueda de prensa en Washington junto al ministro jordano de Exteriores, Ayman Safadi.

El líder de la diplomacia estadounidense afirmó además que las sanciones previstas en ese mecanismo, como restricciones a las exportaciones, ya se han impuesto a Rusia por lo que en “la práctica” ya se está llevando a cabo.

Blinken aseguró que está “trabajando con el Congreso” para buscar “opciones alternativas” a la designación de patrocinador del terrorismo que permitan castigar a Moscú sin que haya “efectos contraproducentes”, que no detalló.

Dos senadores presentaron el miércoles un proyecto de ley para designar a Rusia como patrocinador del terrorismo, una etiqueta que Estados Unidos ha puesto a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria, y que conlleva vetos de exportaciones y restricciones financieras.

El secretario de Estado también opinó que las preocupaciones que han expresado China y la India por la guerra en Ucrania durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) aumentan la “presión” sobre el Kremlin para que acabe la guerra.

“Lo que estamos escuchando de China y la India refleja las preocupaciones en todo el mundo sobre los efectos de la agresión de Rusia contra Ucrania. Son efectos devastadores no solo para la gente de Ucrania sino para los países y la gente de todo el planeta”, dijo.

Sobre el hallazgo de 440 tumbas en la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Járkov, tras la retirada de los rusos, Blinken dijo que es un nuevo “recordatorio” de las “atrocidades” que Rusia está cometiendo y que Estados Unidos está investigando para presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI).

