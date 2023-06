Blazers buscan el traspaso de Bam Adebayo

En su intento de ver cómo pueden mejorar su plantilla usando su pick número 3 del draft, los Portland Trail Blazers han llamado a la puerta de los Miami Heat. El cuadro de Oregón ha mostrado interés específicamente en Bam Adebayo, a quien, según informa Jake Fischer, periodista de Yahoo Sports, están interesados en incorporar.

Bam no solo es un gran defensor interior y un jugador con muchos recursos ofensivos que viene de promediar 20,4 puntos y 9,2 rebotes por partido, sino que también parece una opción destinada a satisfacer a Damian Lillard y evitar su salida. Ambos coincidieron en la selección estadounidense durante los Juegos Olímpicos de Tokio y desarrollaron una relación bastante cercana, de modo que la llegada de Adebayo a Portland podría ayudar a hacer desaparecer los rumores sobre la salida del base.

Con todo, Fischer señala que Miami no está demasiado predispuesto a dar salida al pívot salvo que los Blazers incluyan junto al pick 3 a Anfernee Simons y Shaedon Sharpe, al segundo de los cuales consideran intocable. Veremos no obstante si esta concepción cambia si la posibilidad de hacerse con Adebayo comienza a volverse real, pues parece que en Portland no consideran que otros jugadores en teoría disponibles como OG Anonuby o Pascal Siakam valgan los suficiente como para soltar su primera ronda.

Relacionado