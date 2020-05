Blake Snell critica que MLB quiera reducir sueldos a peloteros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El as de los Tampa Bay Rays, Blake Snell, dice que no jugará esta temporada por un salario reducido, especialmente porque el riesgo de contraer el coronavirus “simplemente no vale la pena”.

Snell criticó la propuesta de la Major League Baseball de una división de ingresos de 50-50 con los jugadores para una temporada acortada por coronavirus en un vídeo publicado en las redes sociales y reproducido por ESPN.

“Ustedes tienen que entender, hombre, que yo vaya; que yo acepte un recorte salarial no pasará, porque el riesgo está por las nubes”, dijo Snell mientras respondía preguntas en su canal de Twitch. “Es una temporada más corta, menos paga”.

“No, tengo que obtener mi dinero. No voy a jugar a menos que obtenga el mío, ¿de acuerdo? Y así es para mí. Lamento que ustedes piensen de manera diferente, pero el riesgo es mucho más alto y la cantidad de dinero que gano es mucho más baja. ¿Por qué pensaría en hacer eso?”.

La división de ingresos de 50-50 está incluida en un plan aprobado el lunes por los propietarios. Se espera que la MLBPA rechace ese elemento de la propuesta y contradiga que un acuerdo de marzo entre las partes garantizó a los jugadores una parte prorrateada de sus salarios.

Snell, que tenía previsto ganar 7 millones de dólares en 2020, dijo que “amaba el béisbol hasta la muerte”, pero no está dispuesto a aceptar múltiples reducciones de su salario.

“Hermano, estoy arriesgando mi vida”, dijo Snell. “¿Qué quieres decir con que no debería ser una cosa? Debería ser 100% una cosa. Si voy a jugar, debería recibir el dinero que firmé para que me paguen. No debería recibir la mitad de lo que me pagan porque la temporada se redujo a la mitad, además de un recorte del 33% de la mitad que ya está allí, por lo que realmente estoy obteniendo, como, un 25%.

“Además de eso, están cobrando impuestos. Así que imagina cuánto estoy ganando para jugar, ¿sabes lo que digo?”.

Más tarde, Snell envió un mensaje de texto al Tampa Bay Times, reconociendo que se da cuenta de que sus comentarios sobre el video podrían percibirse como codiciosos.

“Quiero decir, sinceramente, es aterrador arriesgar mi vida y contagiarme de Covid-19, así como no saberlo y difundirlo a los demás”, escribió Snell al Times. “Solo quiero que todos estén sanos y volvamos a nuestras vidas normales, porque sé que extraño la mía”.

El ex ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana también le dijo al Times que estaría dispuesto a saltarse la temporada 2020 y dijo que la propuesta de los propietarios de una división de ingresos es “es súper frustrante porque tenemos mucho más riesgo”.

Snell enfatizó en el video que está preocupado por los efectos a largo plazo en la salud de posiblemente contraer COVID-19, diciendo que el daño a su cuerpo “estará allí para siempre”.

“Solo digo que no tiene sentido perder todo ese dinero y luego ir a jugar”, dijo. “Y luego estar encerrado, no cerca de mi familia, no alrededor de las personas que amo, y cobrar mucho menos, y luego el riesgo de lesiones se corre cada vez que entro en el campo”.

Snell, de 27 años, está entrando en el segundo año de un contrato de cinco años y $ 50 millones con los Rays.

MLB se reunió con funcionarios sindicales el martes para comenzar a presentar su propuesta, pero la discusión no involucró compensación de jugadores u otros componentes económicos.

