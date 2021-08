Blake Griffin sobre su renovación con los Nets: “No tuve ni que pensármelo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras ser una de las sorpresas positivas de la postemporada, Blake Griffin y los Brooklyn Nets parecían destinados a entenderse en esta agencia libre, y así ha ocurrido. El ala-pívot llegó a un acuerdo con la franquicia neoyorquina para continuar en su plantilla durante un año a cambio de 2,6 millones de dólares, una decisión que, como él mismo ha reconocido recientemente, le fue fácil tomar.

“No tuve ni que pensármelo” afirmó. “Como equipo terminamos con la sensación de que no logramos lo que queríamos, y aunque podríamos hablar de las lesiones estas afectan a todos los equipos. Nos quedó trabajo por hacer. Aspirábamos a algo más grande y quiero ser parte de eso”.

“Queda mucho trabajo por hacer y no se puede dar nada por sentado, pero me gusta el equipo que tenemos” comentó acerca de la plantilla de los Nets. “Me gustan los jugadores, el cuerpo técnico, y el grupo que hemos formado. Ahora mismo creo plenamente en nosotros”.

Griffin tuvo ofertas también de otros equipos, e incluso tuvo la oportunidad de firmar contratos más cuantiosos, pero la opción de seguir en Brooklyn le atrajo más. El ala-pívot apeló a lo cómodo que se ha sentido desde su llegada y a las grandes aspiraciones del equipo, pues es obvio que, con toda la plantilla sana, son uno de los grandes candidatos al título de campeones.

“Había otras alternativas, pero esta es una situación en la que me siento cómodo, así que el resto de ofertas no eran necesariamente más atractivas. Ganar algo más de dinero o la opción de tener un rol más importante no ha pesado en la decisión. Ahora mismo sé donde estoy, sé qué podemos conseguir con este equipo, y conozco mi rol en él. Además, aún tenemos el mal sabor de boca con el que terminamos la temporada” finalizó.

