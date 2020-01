Blake Griffin es operado y podría perderse el resto de la temporada

EL NUEVO DIARIO, DETROIT.- Blake Griffin ha sido operado en su rodilla izquierda con carácter reciente y los Pistons de Detroit han anunciado que causará baja de forma indefinida.

Grifffin actuó durante el último tramo de la campaña 2018-19 lesionado en el menisco de su rodilla. Después, fue operado en verano para corregir dichas molestias pero todo volvió a empezar tras estrenarse el nuevo ejercicio. En el presente 2019-20 Blake Griffin sintió dolores en su rodilla izquierda (la misma) prácticamente desde el inicio y eso le llevó a perderse 19 encuentros y a los peores promedios de toda su carrera: 15,5 puntos, 4,7 rebotes.

“Griffin pasará un período de rehabilitación extendido y no hay fecha para su regreso”, comunicaban los Pistons.

Pinta a que el ala-pívot podría no volver a jugar esta temporada, como indicó el periodista Chris B. Haynes (Yahoo!) en caso de que hubiera operación, el pasado lunes.

Blake Griffin podría no volver a jugar este curso y los Pistons de Detroit adentrarse en una reconstrucción avanzada que saque del equipo a Andre Drummond a través de un traspaso. El periodista Marc Stein (New York Times) citó una fuente con conocimiento de las negociaciones por el pívot que afirma tener confianza en que saldrá de Detroit antes del cierre del mercado (6 de febrero).

Más complicado está el traspaso de salida con Blake Griffin, pues ahora se encuentra lesionado, en los peores registros de toda su vida NBA y con un contrato de casi 40 millones de dólares por temporada (37 y 39 los dos próximos años) hasta el 2022 (opción del jugador en el último año).

The #Pistons announced today that forward Blake Griffin underwent a successful arthroscopic debridement of his left knee.

Griffin will undergo an extended rehabilitation period and there is no timetable set for his return. pic.twitter.com/D3cfSUUciY

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 7, 2020