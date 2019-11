Bladimir Abud apela a que juventud de RD vea “La otra Penélope” con sentido crítico de la historia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de cine dominicano Bladimir Abud invitó a los jóvenes dominicanos a ver el filme “La otra Penélope” con un alto sentido crítico de la historia con la finalidad de que puedan analizar esa etapa de vida política dominicana con conocimineto.

“Yo aspiro a que la juventud vea en esta película esa historia de los 60, dictadura de Balaguer, post Revolución y haga un análisis de ese momento, porque dicen que los pueblos que olvidar su historia están obligados a repetirla y es importante a través del cine dar a conocer esos eventos históricos que nos definen como nación”, relató en entrevista desde la premier de esta producción para el espacio Bajo el Lente que produce y conduce Willy González para El Nuevo Diario TV.

Abud destacó que “La otra Penélope”, que es una adaptación a la novela del escritor dominicano Andres L. Mateo, trata sobre un combatiente constitucionalista de la Revolución de 1965, que decidió alejarse de sus compañeros y la vida política, pero que lamentablemente termina enamorándose de una chica que era amante de un hombre del régimen balaguerista.

El cineasta relató que “es una película de amor, de amor patrio sobre todo, y es un filme que trata de hacer un paralelismo entre esos años, de inicio de la dictadura de Balaguer y la actualidad, es una propuesta a nivel estético un poco atrevida”.

“El protagonista se envuelve en un triangulo amoroso que es como una metáfora de la situación social y política de ese momento y se verá enfrentado directamente a esos demonios a los que le está huyendo”, significó el también director de la “La lucha de Ana”.

Abud calificó de lamentable que hoy en día Joaquín Balaguer sea tomado como un paradigma de la democracia en la República Dominicana, tras asegurar que después de la Tiranía de Trujillo los años más sangrientos que vivió el país fueron los del doctor Balaguer.

El director del cortometraje “Un joven llamado Juan Bosch” manifestó que “nosotros tratamos el tema Balaguer como telón de fondo, la película narra la historia del ex combatiente y la chica, la crítica no es directa, es bien sutil, pero está presente porque con tantos años de democracia no es posible que estemos navegando y patinando en medio de ese desconocimiento”.

