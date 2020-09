Black Lives Matter: el anatema de los demócratas

Encuestas recientes, muestran un descenso en la popularidad de los demócratas en estados indecisos, donde pueden ganar tanto los demócratas como los republicanos.

Analistas consideran este descenso en las preferencias, al descontento de muchos demócratas moderados que han visto alarmados como el partido parece estar apoyando abiertamente a la organización anti sistema Black Lives Matter.

Esta organización dirigida por líderes que han declarado su formación y entrenamiento marxista en varias entrevistas a medios de información, en sus manifestaciones cargadas de violencia, donde atacan a la policía, rompen vidrieras, saquean y producen incendios de comercios y otras propiedades públicas y privadas, en realidad pone en práctica lo que con frecuencia afirman: su objetivo de incendiar y destruir el sistema capitalista.

En respuesta a una pregunta de la entrevistadora Martha McCallum, del programa Fredom Forum, Hawk Newsom, líder de BLM, de por qué justificaba la violencia en las protestas que protagonizan desde la muerte de Jorge Floyd, este la justificó alegando que Estados Unidos también utilizó la violencia para lograr su independencia, una respuesta que un televidente consideró infantil y que estaba fuera de contexto tratando de desviar la tención del verdadero sentido de la pregunta.

En otras entrevistas, las cofundadoras de BLM, Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, ya habían afirmado que en realidad ellas habían recibido entrenamiento marxista, para demostrar que sí tenían una capacitación política, en respuesta a una pregunta de si tenían alguna plataforma ideológica.

Esa tendencia del Partido Demócrata, motivó que el alcalde Brian Snedecor, de Hobart, Indiana, haya anunciado que dejó el ese partido para unirse a los republicanos. Argumentó que fue su fe cristiana y su rechazo a BLM la que le hizo tomar esa decisión.

El abogado negro de derechos civiles, Leo Terrell, critica fuertemente al movimiento BLM y su creciente influencia en el partido demócrata y dice que espera que el presidente Trump gane las próximas elecciones.

Leo Terrell ya no se considera un demócrata. El locutor de radio y abogado de derechos civiles, ha manifestado una postura que no respalda las crecientes demandas de ideología de izquierda del partido demócrata y dice que planea votar por Trump en noviembre.

Recientemente Terrell ha sido entrevistado en diferentes canales de televisión, para expresar su contundente opinión en relación al movimiento Black Lives Matter, y el vínculo de ésta organización con el Partido Demócrata.

En el programa de Bill Hammer Reports, Terrell habló junto con el corresponsal de Fox News, Geraldo Rivera, sobre el polémico mural de BLM que fue pintado en la 5ta Avenida de la ciudad de Nueva York, con la participación del alcalde demócrata Bill de Blasio.

Terrell dijo: “La organización Black Lives Matter no se preocupa por todas las vidas de los negros… No les importan los agentes de policía que son asesinados. No les importan los crímenes de negro contra negro. No les importa la elección de la escuela. Es una organización muy extrema a la que realmente solo le importa si un policía está involucrado en un asesinato”.

“Lo que me molesta más que cualquier otra cosa: si miras su manifiesto, es extremista“. Votaré por Trump este año porque el partido demócrata ha sido secuestrado por BLM”.

Unas semanas atrás, en el programa Life, Liberty & Levin, Terrell calificó al movimiento BLM de “especuladores” que están motivados por dinero, y que tienen una “narrativa falsa”: “Son especuladores. Se están beneficiando al tratar de dar una narrativa, una falsa narrativa de policías racistas blancos, muertes que destruyen la comunidad negra”.

Cuando Levin le consultó acerca del la relación de BLM con el partido demócrata, Terrell contestó: “Espero, ruego, rezo para que no controlen el partido demócrata. Pero en el estado actual, en este momento, ha controlado el partido demócrata. Ha silenciado el liderazgo demócrata.

El liderazgo demócrata teme a Black Lives Matter por una variedad de razones”. Y agregó que la razón más insultante por la que los demócratas le temen al movimiento BLM, es que piensan que [BLM] habla en nombre de todos los afroamericanos, a lo que finalizó diciendo: “BLM no habla en nombre de Leo Terrell… Somos individuos y tenemos nuestra propia opinión individual. Puedo asegurarle que los afroamericanos de estas ciudades demócratas quieren la ley y el orden”.

En mi opinión el Partido Demócrata si quiere ganar las próximas elecciones, tiene que revisarse, distanciándose de esa violenta organización controlada por peligrosos marxistas que lo único que pretenden es desestabilizar a Estados Unidos a como de lugar, aprovechando cualquier coyuntura que se presente.

Autor: José Flández