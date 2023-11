Bisonó advierte en V Cumbre Transatlántica sobre peligros de ignorar crisis haitiana desde comunidad internacional

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor -Ito- Bisonó participó como exponente invitado de la V Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras sus anteriores ediciones en Bruselas, Bogotá y Budapest, el encuentro reúne esta vez a líderes políticos y cívicos tales.

Entre los participantes figuran el aspirante presidencial chileno, José Antonio Kast, quien lidera el espacio, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el presidente de la Cámara de Diputados paraguaya, Raúl Latorre y la Ministra de la Mujer nigeriana, Uju Kennedy-Ohanenye en adición al productor y activista mexicano, Eduardo Verástegui.

Bisonó, quien recientemente fungió como anfitrión del VI Encuentro Regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) que reunió en Santo Domingo a 5 ex gobernantes, saludó los hallazgos del Índice de Chapultepec. Presentado en la más reciente Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), este nombró a República Dominicana como el único país de la región en la categoría de Libertad Plena para la labor periodística al superar el umbral de 80 puntos sobre 100. Reconoció que falta mucho por hacer en el continente para superar la coerción, persecución y censura, pero trabajando de manera conjunta es posible alcanzar un ambiente libérrimo como base para la democracia siempre perfectible.

El dirigente político profundizó sobre el significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 75 aniversario, enfatizando que es momento de volver a la esencia de la misma como llamado de acción. Al abordar la crisis haitiana, detalló ante los presentes que mientras más tiempo pase sin que la comunidad internacional apoye una hoja de ruta para soluciones al problema raíz, se corre mayor peligro de que esta termine siendo una crisis humanitaria con impacto desbordado.

“No hay derechos humanos donde no hay seguridad, no hay derecho a la vida donde no hay siquiera un Estado funcional, no hay paz donde reina la anarquía pandillera. Lamentamos la actitud muchas veces errática y desconcertante de algunos actores, envalentonados a la hora de apuntar su dedo acusador hacia los países que defienden su integridad, pero brillando por su ausencia cuando hay crisis destructivas.” Dijo en el prestigioso escenario el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana.

La PNfV es una red internacional de figuras públicas activamente comprometidas con la promoción y defensa de la vida, la familia y las libertades, celebrando su cumbre principal de manera bianual.

“Celebro la importancia de encuentros como este que reúnen a quienes compartimos valores. No para un ejercicio protocolar social de vernos las caras sino para hacer un verdadero llamado a la acción por la protección y consolidación de aquello que dio origen a esta organización donde nos encontramos.” Puntualizó.