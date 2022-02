¿Biocombustible o alimentos?

Inicia el 2022 con un panorama económico caracterizado por un proceso inflacionario global que establecería nuevas plateas de precio en una gran cantidad de bienes. Para quienes nos dedicamos a la actividad comercial de compra y venta de bienes básicos, se hace difícil pensar en un crudo cotizado a menos de US$ 60/barril, un maíz en menos de US$ 4.50 por bushel o un aceite de soya en un precio inferior a US$ 0.40 la libra. Estos precios que fueron usuales durante largo tiempo parecen difíciles de ser alcanzados con la situación inflacionaria que vive el mundo hoy día.

Un aspecto que ha sido fundamental para que los precios de los bienes básicos se muevan en una correlación positiva lo constituye definitivamente las llamadas políticas energéticas verdes. La imposición de cuotas de combustible sostenible como el que se produce a partir de aceite vegetales o etanol, ha aumentado la correlación de los precios de estos artículos en comparación con los combustibles fósiles. Específicamente, los bienes básicos agrícolas de mayor uso en la producción de energía son el maíz y las semillas oleaginosas como soya, palma y otras.

Estas políticas verdes de incentivo a la producción de biocombustibles se hicieron muy populares en los últimos 10 años. El periodo previo al fenómeno COVID19 se caracterizó por ser muy estable macroeconómicamente y con un crecimiento estelar en las principales economías del mundo. Adicionalmente, los principales productores mundiales de bienes básicos agrícolas como son USA, Argentina y Brasil presentaron en este ciclo varios años de cosechas récords.

Sin embargo, este escenario cambió. La desaceleración del crecimiento económico producto del COVID19, el incremento en la volatilidad y la situación climática (el huracán Ida y la sequía que azota la parte sur de Brasil y Argentina), son elementos que han incidido en la modificación del escenario para las empresas. El mundo se enfrenta a un alza sin precedentes en los precios de los alimentos, en gran parte producida por la fuerte demanda del sector no alimenticio por los bienes agrícolas.

Hemos pasado a un mundo, donde lo renovable sustituye bienes minerales en sus funciones básica. Probablemente parte de una progresión natural que debe darse para que lo sostenible prevalezca sobre lo fósil. Esta última idea suena ideal, pero la realidad económica es que este cambio se ha dado basado en una serie de subsidios e incentivos fiscales que convierten un mercado no eficiente, en uno muy lucrativo.

La política norteamericana de imponer mandatos de mezcla en determinados tipos de carburantes promueve esta inclusión mediante un esquema financiero de subsidios, lo cual ha incentivado la construcción de numerosas plantas de biocombustibles generados mayormente a partir de maíz, aceite de soya y otros aceites vegetales. La capacidad instalada de producción de biodiesel será cuatriplicada en los próximos 24 meses de acuerdo con las plantas que se encuentran en construcción. Esta inmensa capacidad da un soporte extraordinario a los precios de los aceites vegetales, pues se violaría un mandato del Gobierno si no se cumple con los adecuados porcentajes de mezcla.

Algo interesante es que la política verde ha sido selectiva con relación a los productos que aplican para la misma. Por ejemplo, el aceite de palma no aplica para muchos de estos incentivos debido a temas de impacto ambiental y trabajo infantil. Eso ha llevado que los principales productores de aceite hayan decidido incentivar políticas bastante agresivas de desarrollo de biocombustibles. Nótese que ningún desarrollador es productor de palma africana.

El escenario para los bienes agrícolas que representan la energía en las raciones alimenticias presentan una perspectiva complicada. Les toca a los gobiernos reevaluar la factibilidad y la velocidad de implementación de estas políticas verdes que tienen efecto en los mercados alimenticios. Una desaceleración de estas implementaciones impactaría positivamente en una reducción de los precios de las materias primas agrícolas, y aliviaría la tan temida inflación de alimentos que podría desestabilizar socialmente algunos países. Esperemos que sea así, para que gane se contribuya con la eficiencia y la posibilidad de acceso a alimentación de la mayoría de la población.

Por Pedro Chávez

