Bill y Melinda Gates se divorcian  

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Bill y Melinda Gates, dos de las personas más influyentes del mundo, anunciaron este lunes que se estaban divorciando, lo cual podría provocar ondas de choque en el mundo de los filántropos, salud y negocios a nivel mundial.

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio”, dice una publicación hecha por Gates, en su cuenta personal de Twitter.

Tras la separación de los filántropos, que llevaban un matrimonio de 27 años, se cuestiona cuál sería el destino de la inmensa fortuna del emporio Gates, la cual se ha informado que no ha sido donada por la Fundación Bill y Melinda Gate, según publicó este lunes The New York Times.

Según la revista Forbes, la fortuna de Bill Gate, fundador de la empresa Microsoft, ronda los $124,000 millones de dólares.