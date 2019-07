Bill Clinton jugó golf y disfrutó vacaciones en Casa de Campo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- El ex presidente de los Estados Unidos, estuvo de visita el fin de semana en las instalaciones de Casa de Campo Resort and Villas, como parte de las actividades de su estadía en la República Dominicana.

El señor Clinton fue recibido por el presidente de Casa de Campo, Andrés Pichardo Rosenberg, quien le brindó una calurosa bienvenida al complejo turístico, el cual ha sido visitado por el expresidente en varias ocasiones.

Clinton pasó el día jugando una partida de Golf en los reconocidos campos del resort, en compañía de su amigo y dueño de villa Rolando González Bunster, también participaron Roberto Herrera y Bob Mancini.

Al caer la noche, degustó de una cena en el restaurante SBG, en la Marina de Casa de Campo, donde accedió a saludar y a tomarse selfies con los asistentes.

No es un secreto que Bill Clinton es amante de Casa de Campo Resort y de sus campos de golf. El expresidente visitó el complejo en marzo de 2013 y en enero de 2015. En ambas visitas jugó una partida de golf en el campo Teeth of the Dog, uno de sus campos favoritos, según ha indicado.

Definitivamente, Casa de Campo es el lugar preferido de las celebridades para pasar sus vacaciones.

Además de Bill Clinton otras figuras políticas internacionales han jugado golf en Casa de Campo, por ejemplo: los ex presidentes de los Estados Unidos Jimmy Carter, George W. Bush y George Bush senior, así como al ex primer ministro de Canadá, Jean Chrétien.

