Biggio pega su primer HR en MLB en paliza de los Azulejos sobre los Padres

EL NUEVO DIARIO, TORONTO — Los Azulejos han sido parte de una campaña en la que han sobresalido los logros de sus novatos.

Eso continuó en el partido de Toronto contra los Padres el domingo, cuando el intermedista Cavan Biggio pegó su primer imparable en las Grandes Ligas con un sencillo en el segundo episodio, luego sacudió su primer cuadrangular en la Gran Carpa

Biggio estuvo en la alineación de los Azulejos por tercer encuentro consecutivo después de su ascenso al equipo grande el viernes.

Caven’t you heard? @doinitBIGgio23 just hit his first BOMB! pic.twitter.com/NGBnlsPxae

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) 26 de mayo de 2019