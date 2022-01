Big Papi reflexiona sobre su última campaña en las Grandes Ligas

“El béisbol ha sido tan increíble conmigo que no puedo faltarle el respeto al juego por dinero”, dijo Ortiz. “Pude haber firmado y dicho, ‘Bueno, voy a jugar otra temporada’ y, después, ¿qué sigue? ¿Qué sucede si no juego y la lesión no me permite estar en el terreno? Uno no se pone más joven. El motivo por el que quise retirarme por la puerta grande fue porque me estaba poniendo viejo. Estos otros jugadores podían ser mis hijos. Eso es algo que me preocupaba”.