Big Papi no se sorprende con éxitos de J.D. en la temporada de MLB

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pregunta: ¿Cuál seguidor de los Medias Rojas está menos sorprendido que cualquier otro al ver a J.D. Martínez repuntando tras sus problemas ofensivos de hace un año y siendo tan productivo como siempre en lo que va de temporada?

Respuesta: El dominicano David Ortiz.

Ortiz y Martínez son probablemente los mejores dos bateadores designados en la historia de los Medias Rojas, así que tiene sentido que uno entienda tan bien al otro tan bien.

Martínez mencionó numerosas veces que no poder ver videos de sus turnos durante los partidos la campaña pasada lo sacó completamente de rumbo.

Muchos vieron eso como una excusa. Pero Ortiz es el primero en decirte el importante papel que esa situación jugó en los problemas ofensivos de Martínez, porque él sabe la cantidad de videos que estudia.

“Todo el mundo estaba mal el año pasado”, dijo Ortiz en una entrevista telefónica con MLB.com. “Todo el mundo en general la pasó mal. Piensa en esto: El muchacho no pudo ver videos y cosas así el año pasado. Si no ves videos, ¿cómo demonios voy a batear?”.

Quizás la gente no tenga claro todo lo que ver videos ayudó a Ortiz en su papel como posiblemente el mejor designado de la historia.

“Eso era todo lo que yo hacía mientras jugaba. Veía videos, veía videos, veía videos. Cuando escuché a los muchachos decirme que no podían ver videos, me quedé como diciendo, hermano, no puedo creer eso”, siguió Ortiz.

Si bien algunos se preguntaban cómo iba a responder Martínez esta campaña, Ortiz ya sabía la respuesta.

“En mi opinión, para J.D., la temporada pasada nunca pasó”, dijo Ortiz. “Nunca pasó. J.D. es un bateador increíble. Es el corazón y el alma de ese lineup. Me recuerda mucho a mí, porque les quita la presión a todos esos muchachos. No es justo que la gente lo juzgue por lo que pasó el año pasado.

“El año pasado, escuchen, si yo hubiese estado en sus zapatos, hubiese dicho, ‘Bueno, no voy a jugar’. Porque pasaron tantas cosas que te afectan como bateador y la gente no entiende. La gente no entiende esa parte del juego, ¿sabes lo que digo?”.

En los primeros dos meses de la temporada 2009, a Ortiz le fue tan mal con el madero que empezó a correrse el rumor de que los Medias Rojas podrían dejarlo libre. Las cosas estuvieron tan mal en el primer mes del 2010 que el manager Terry Francona mandó dos veces al puertorriqueño Mike Lowell a batear por Ortiz. Pero Big Papi encontró un segundo aíre y siguió bateando hasta su retiro al terminar la campaña del 2016.

No espera menos de Martínez.

“Algunas veces como jugador, tienes que tener claro que a veces la gente no sabe”, apuntó Ortiz. “Acostumbramos tanto a la gente a las cosas buenas que cuando están ante una situación en que nos ven mal, se les agota la paciencia. Los buenos bateadores siempre serán buenos bateadores”.

En cuanto a la producción de Martínez en lo que va a de temporada, Ortiz expresó lo siguiente: “¿Qué van a decir ahora?”

Luego de batear .213/.291/.389 con siete jonrones y 27 empujadas en 211 turnos la temporada pasada, Martínez llegó al juego del miércoles contra los Mets ligando para .337/.410/.685 con siete cuadrangulares y 21 empujadas en 100 visitas al plato.