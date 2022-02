¿Bienes raíces en República Dominicana. Aumentos de precios, plusvalía o ganancia de capital ?

Todos los días trato de motivar a alguien a que compre su casa, su apartamento, su techo propio.

Tanto en mi programa de televisión País Al Día, como en mis Redes Sociales, repito una y otra vez el slogan: “Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste, es llegar a viejo y sin casa”.

Lo hago, porque quisiera que todos llegaran a tener donde vivir, porque vivo de las ventas de los Bienes Raíces y, sobre todo, porque conozco las razones por las cuales aumentan de valor.

Para nadie es un secreto lo que se ha vivido en la República Dominicana en cuanto a los aumentos desproporcionados de los materiales que se usan en la construcción, algunos de los cuales, en los últimos dos años, han tenido aumentos de más de un 120% según ha expresado Gustavo Montalvo, el Presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI)

Les voy a poner algunos ejemplos de apartamentos iguales que he vendido en diferentes años y proyectos, todos ubicados por la Jacobo Majluta de Santo Domingo Norte, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y tengan una idea de lo que ha sucedido en poquísimo tiempo y, sin que la mayoría de las personas ni siquiera lo hayan notado.

En mayo del 2018 vendí (en planos) un apartamento en RD$2,480,000.00. Hoy, uno exactamente igual, en el mismo residencial y, también sin construir, se está vendiendo en RDD$3,837,525.00 para un incremento de RD$1,357,525.00, igual a un 54.74%.

En julio del 2019, vendí en RD$2,875,000.00 uno que actualmente se vende en RD$4,350,000.00 para un aumento de RD$1,475,000.00, igual al 51.30%.

En marzo del 2020, vendí en RD$7,158,174.00 uno que hoy cuesta RD$11,895,900.00 para un incremento de RD$4,737,726.00, igual al 66.19%

En mayo del 2020, vendí en RD$2,840,000.00 uno que hoy se vende en RD$3,990,000.00 para un aumento de RD$1,150,000.00, igual al 40.49%

En junio del 2021, vendí en RD$6,897,000.00 uno por el que ahora hay que pagar RD$8,892,000.00 para un incremento de RD$1,995,000.00, igual al 28.93%.

Los Bienes Raíces, tienen variaciones en sus precios, generalmente positivas, por diferentes factores entre los que podemos mencionar: Los aumentos en los materiales de construcción, la inflación y la plusvalía, por decir solo tres elementos de fácil consideración y entendimiento generalizado.

Con un simple análisis a los ejemplos arriba señalados, podemos apreciar el resultado de los tres factores y hacer algunas observaciones interesantes.

Iniciemos por la parte positiva de lo que significa la inversión en Bienes Raíces.

Quienes compraron en el período julio 2019-junio 2021 tuvieron un incremento promedio en su inversión de un 53.18%, lo que, desde el punto de vista económico-financiero, significa una excelente ganancia de capital.

Lo más interesante de esto, es que, en algunos casos, están teniendo esas ganancias personas que no han terminado de pagar el inicial o, aunque lo hayan pagado, aún no han desembolsado el valor total del apartamento, ya sea, porque la constructora no cumplió con lo acordado en el plazo de entrega o porque están haciendo el proceso del préstamo bancario.

Aquí hay que mencionar los casos en los que los promotores se han visto obligados a incumplir dichos plazos por el tema de la pandemia y, al reiniciar la construcción, no tuvieron otra opción que aumentar los precios acordados en los contratos debidamente firmados con los clientes.

Sin embargo, aunque el aumento realizado al precio de venta original haya sido del orden del 30 o 40%, seguirá habiendo una Ganancia para los que compraron sus viviendas durante el período analizado y, a la fecha, no han recibido las mismas.

Los que tuvieron las posibilidades de comprar algo ya terminado o en avanzado proceso de construcción y ya se los entregaron, han sido grandemente beneficiados y, si en la actualidad quisieran vender lo que compraron, tendrán excelentes ganancias.

Para quienes dicen que no les gusta comprar con préstamos porque se ponen a calcular los intereses que le pagarán al banco durante el plazo del crédito y dicen que les saldrá muy caro, es bueno que entiendan que lo que pagarán extra por el financiamiento del dinero, jamás será mayor que el beneficio de la ganancia por la plusvalía que adquiere la propiedad con el paso del tiempo.

Yo siempre le digo a los interesados en tener una vivienda que lo hagan lo más pronto posible.

Les repito una y otra vez que, si lo dejan para después, tendrán que pagar mucho más por lo mismo.

Los que me escuchan y toman acción se ven favorecidos por situaciones como las que les estoy presentando.

Aquellos que lo dejan para después, se sientan a esperar a que bajen los precios o deciden ahorrar más dinero para luego comprar, lamentablemente están cometiendo un grave error pues, con rarísimas excepciones, sencillamente seguirán aumentando los valores de los inmuebles.

Las realidades indicadas mas arriba, nos demuestran que lo importante es tomar la decisión de comprar y, tratar de hacerlo, lo más pronto posible para, de esa manera, evitar que lo que signifique una excelente ganancia para unos, sea una pérdida o una mayor inversión de capital para otros.

En la República Dominicana, a pesar del Covid-19, de los aumentos desproporcionados en lo costos de los insumos de la construcción, de la inflación y de cualquier otro factor negativo que se pueda presentar, los Bienes Raíces se continúan vendiendo con mucha rapidez y, en la mayoría de los proyectos residenciales de casas (muy pocas casas, por cierto) y apartamentos, lo que está disponible en la mañana, ya está vendido en la tarde.

Como la demanda de viviendas, desde los precios más bajos hasta los más altos, en lugar de disminuir sigue creciendo, razón por la cual, algunos están teniendo que pagar más por lo mismo, la decisión de hacer la compra ahora o después, marca la diferencia entre, pagar más, por el asunto de los aumentos de precios, obtener la plusvalía normal que adquieren las propiedades y, con casi un 100% de seguridad, al final de la jornada, tener una ganancia de Capital.

Por: Lic. César Fragoso

