Bienes de Alexis Medina sujetos a decomiso; MP pide inmovilizar sus cuentas millonarias 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -15 inmuebles y 30 vehículos pertenecientes a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, implicado en el expediente de corrupción Antipulpo, están sujetos a decomiso, de acuerdo al expediente por parte del Ministerio Público.

El documento acusatorio indica que el Ministerio Público solicitó también inmovilizar las cuentas de empresas vinculadas a Medina, cuyos montos superan los RD$400 millones.

Dentro de los vehículos personales sujetos a decomiso están: automóvil privado marca BMW del año 2004, BMW tipo jeep 2017, jeep Chevrolet 2015, motocicleta marca Harley Davidson 2004, Maserati 2007, entre otras marcas.

En cuanto a las cuentas a inmovilizar de las empresas están: Wonder Island Park, ubicado en el kilómetro 6 de la Carretera de Verón (Ave. Barceló), Bávaro, provincia La Altagracia, CEMERAF, ubicado en la avenida José Contreras No. 156, sector Mata Hambre, Distrito Nacional, Wattmax Dominicana, S.R.L., United Suppliers Corporation, S.R.L., Fuel América INC. Dominicana SRL, entre otras.

Alexis Medina, está prisión desde diciembre de 2020. Está acusado de dirigir presuntamente el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud, Freddy Hidalgo y el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.

Además, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda y el excontralor de la República, Rafael Germosén.

