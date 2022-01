Bien por el presidente Abinader

Por el acto de justicia de elevar a diez mil pesos la pensión mínima. Ahora falta subir las pensiones de los ayuntamientos, y cumplir con la Ley de Seguridad Social para que todos los años todas las pensiones sean actualizadas de acuerdo al costo de la vida

El presidente Luis Abinader arrancó el año con buen pie al establecer en 10,000.00 la pensión mínima de los servidores del Poder Ejecutivo. Con esta disposición se nivela el ingreso mínimo de todos los pensionistas civiles, incluyendo a las personas que reciben una pensión de sobrevivencia, o de viudez.

De acuerdo a la Presidencia, este aumento impactará positivamente en más de 92,627 dominicanos de escasos recursos, que recibían pensiones inferiores. Esta orden ejecutiva entrará en vigencia a partir del primero de enero de este año, lo que constituye una muy buena noticia para casi 100,000 familias. En adición, ya se habían beneficiado 6,537 pensionados de la Policía Nacional.

Este aumento a esas familias, tradicionalmente olvidadas por los gobiernos de turno, les representa un ingreso adicional de unos 2,380 millones de pesos en este 2022. Este aumento viene luego de una ráfaga de otorgamientos de pensiones a artistas, viudas y personalidades que siempre recibieron buenos ingresos y que nunca fueron servidores del Estado, lo que provocó muchas críticas de la opinión pública y en las redes sociales.

A raíz de la crisis financiera del 2003-2004 la pensión mínima del Estado el presidente Leonel Fernández la fijó en 5,117.00, monto que permaneció intacto por más de 14 años durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar del aumento continuo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En abril del 2019, el presidente Danilo Medina decretó un aumento de la pensión mínima de 5,117.00 a 8,000.00 pesos, un monto considerado irrisorio en relación al alza sostenida del costo de la vida y particularmente, del aumento de los precios de los medicamentos y de la atención médica.

El presidente Abinader destacó que durante el año 2021 se otorgaron 12 mil pensiones solidarias del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), por vejez, por discapacidad y a madres solteras las cuales, unidas a las 3,049 que se entregaron en diciembre del año 2020, totalizan más de 15 mil pensiones solidarias, en el presente gobierno.

Elevar las pensiones de los ayuntamientos y actualizar las pensiones cada año

Una medida de justicia, reclamada durante largos años, ha sido la entrega de una pensión mensual, también de 10,000.00 a 4,133 ex trabajadores que cotizaban al desaparecido Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y que por múltiples razones no pudieron acumular las 400 cotizaciones que disponía la Ley 1896-48, para tener derecho a pensión.

La firma de los decretos se hizo en presencia del ministro de Trabajo y del presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del antiguo IDSS, reverendo Emilio López, quien resaltó que por primera vez en 38 años que lleva representando a los pensionados, un presidente les cita para presentarles cara a cara unos beneficios de esta naturaleza.

Lamentablemente, a pesar de este esfuerzo encomiable, todavía quedan decenas de miles de dominicanos pensionados con monto irrisorios, que no alcanzan ni para comprar medicinas. Estamos hablando de los ex servidores de los ayuntamientos del país, debido a que a éstos no se les entrega el 10% del presupuesto como dispone la Ley.

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) saluda este acto de justicia, al tiempo que espera que, en lo adelante, cada año todas las pensiones del país sean revalorizadas de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC). Además, que el gobierno central llegue a un acuerdo con los ayuntamientos para elevar las pensiones municipales.

Aprovechamos la ocasión para desearles MAYOR SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS EN EL 2022. ADS/417/06/01/2022

Por Arismendi Diaz Santana

