Bielorrusia afirma que los mercenarios de Wagner todavía no han visitado su nueva base

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Los mercenarios del Grupo Wagner que debían trasladarse a Bielorrusia tras el fracaso de la sublevación del 24 de junio, todavía no han ido a ver la base ofrecida por las autoridades bielorrusas, declaró hoy el Ministerio de Defensa de este país.

«No, los grupos operativos todavía no han llegado, no han tomado una decisión, no han mirado nada. Creo que cuando el Grupo Wagner tome la decisión definitiva de emplazarse o no en Bielorrusia, entonces lo mirarán», declaró a la agencia rusa TASS el asesor del ministro de Defensa bielorruso, mayor general Leonid Kasinski.

El representante castrense se refería a un campamento de tiendas de campaña ubicado en las cercanías de la ciudad de Osipóvichi, en la región Mogilev de Bielorrusia, que definió como «un campamento de verano, edificado en coordinación con las autoridades locales».

«Este campamento fue creado para preparar tanto a militares como a representantes de la administración civil en el marco de la creación de un sistema de defensa territorial», explicó el militar bielorruso.

Según Kasinski, este campamento tiene capacidad para albergar cerca de 5.000 efectivos y su ubicación permite también el emplazamiento de máquinas de combate».

«Todo depende de la cantidad de este equipamiento. Es una antigua ciudadela militar. Se conservó la infraestructura, incluyendo almacenes, anteriormente aquí radicó una brigada de artillería», dijo.

Aunque tras el fracaso del motín de Wagner, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, acordó con el jefe del grupo, Yevgueni Prigozhin, que los mercenarios se trasladarían a Bielorrusia, el mandatario señaló este jueves que todavía no se ha tomado la decisión final, que «depende de Rusia».

«No estamos construyendo campamentos. Les ofrecimos varios antiguos campamentos militares que se usaron en tiempos de guerra», dijo. «Pero el Grupo Wagner tiene una visión diferente para su despliegue. Naturalmente, no les contaré cuál», añadió.

Entre las ofertas de Minsk, Lukashenko mencionó el campamento de Osipóvichi.

En todo caso recalcó que, si finalmente se reubican mercenarios en Bielorrusia, se determinará el marco en el que operarán en el país a través de una ley o un decreto presidencial.

Lukashenko enfatizó que el Grupo Wagner es la unidad «más experimentada en combates» y que «puede servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado», pero aseguró que desde el territorio bielorruso no se atacará a nadie, incluyendo a Ucrania.

