Biden y Varadkar destacan sus liderazgos para afrontar la guerra en Ucrania

EL NUEVO DIARIO, DUBLÍN.- El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se felicitaron mutuamente este jueves por el «liderazgo» mostrado para afrontar los problemas causados por la guerra en Ucrania.

Ambos dirigentes también ensalzaron los progresos efectuados para afianzar la paz en la isla de Irlanda, cuando se cumplen 25 años de la firma el 10 de abril de 1998 del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto.

«Realmente, creo que hay una oportunidad para efectuar grandes progresos, no solo porque han pasado 25 años desde el pacto, sino por la manera en que Irlanda avanza y se posiciona en el mundo», dijo Biden junto a Varadkar antes de su reunión, en la segunda jornada de su visita de tres días a este país.

El mandatario demócrata resaltó la ayuda que presta Irlanda a países que sufren hambrunas y la acogida que ha dado los refugiados de Ucrania: «Sé que no es fácil y eso demuestra liderazgo», destacó.

«Me siento muy feliz de que la relación entre Estados Unidos e Irlanda sea cada vez más fuerte. Creo que compartimos los mismos valores y creo que nuestras preocupaciones son las mismas, estoy deseando poder seguir trabajando con vosotros», agregó Biden.

Varadkar, por su parte, le agradeció el «liderazgo» mostrado en los últimos meses para «proteger la democracia» en Europea tras la invasión de Rusia en Ucrania.

«La democracia y la libertad y las cosas en que creemos están en peligro en muchas partes del mundo. Si no fuera por el liderazgo americano, y si no fuese porque América y Europa trabajan juntas, no sé qué tipo de mundo tendríamos», respondió el «taoiseach» (primer ministro irlandés).

Después de este encuentro, Varadkar acompañó a Biden a una exhibición de jóvenes irlandeses en partidos de los tradicionales deportes gaélicos de fútbol y hurling.

Ya por la tarde, Biden pronunciará un discurso en el Parlamento irlandés, reunido en sesión conjunta, donde elogiará la cooperación entre Irlanda y Estados Unidos para avanzar en la democracia, la paz, la seguridad y la prosperidad, adelantó la Casa Blanca.

El presidente demócrata se convertirá así en el cuarto mandatario estadounidense que se dirige a las dos cámaras de Dublín, después de John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan y Bill Clinton.

La jornada concluirá con una cena de gala en el Castillo de Dublín.

El presidente estadounidense volverá el sábado por la mañana a Estados Unidos, pero antes cerrará la visita el viernes en el condado de Mayo (noroeste), en la pequeña localidad de Ballina, de donde también proviene parte de su familia materna.

Biden pronunciará un discurso en la catedral de Ballina para celebrar los fuertes lazos que mantienen Estados Unidos e Irlanda.

Relacionado