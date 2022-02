Biden permite al Congreso revisar quién visitó a Trump en la Casa Blanca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado entregar los registros de visitas a la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La decisión de Biden, de la que informan este miércoles varios medios estadounidenses, permitirá al comité comprobar quién visitó a Trump antes, durante y después del ataque, en el que murieron cinco personas y más de 140 agentes resultaron heridos.

Trump había argumentado que esos registros de visitas estaban protegidos bajo la doctrina del “privilegio ejecutivo”, que permite evitar la difusión de algunos documentos que maneja la oficina presidencial.

Sin embargo, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, anunció en una carta a los Archivos Nacionales de EE.UU. que Biden había decidido que en este caso, “no está justificado” esconder esos registros amparándose en la citada doctrina.

“La protección constitucional que supone el privilegio ejecutivo no debería usarse para escudar, del Congreso o del público, información que refleja un esfuerzo claro y aparente de subvertir la propia Constitución”, escribió Remus en la carta, fechada el martes, según el diario The New York Times.

Con su referencia a “subvertir la Constitución”, Remus se refería al papel de Trump a la hora de incitar a la insurrección de sus simpatizantes que asaltaron el Capitolio, con el objetivo de impedir la certificación de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Tras recibir la carta de Remus, el director de los Archivos Nacionales, David Ferriero, escribió este miércoles a Trump para informarle de que planea entregar los citados registros al comité del Congreso.

Ferriero precisó que enviará esos documentos dentro de quince días, es decir, el 3 de marzo, “a no ser que lo prohíba la orden de un tribunal”, informó el diario The Washington Post.

El comité que investiga el asalto al Capitolio, formado por una mayoría de congresistas demócratas, tiene como objetivo determinar por que ocurrió el asalto, quien fue responsable y que puede hacerse para evitar otro suceso similar.

Con ese propósito ha solicitado acceso a documentos y ha citado a declarar a aliados de Trump, que en algunos casos se han negado a cooperar, lo que ha provocado que el exasesor presidencial Steve Bannon sea acusado de desacato por la vía penal.

Los miembros del comité están tratando de reconstruir las actividades y contactos de Trump el día del asalto; y en los momentos anteriores para determinar exactamente su grado de responsabilidad y quiénes pudieron ser sus cómplices.

Por eso quiere tener acceso a los registros de visitas de la Casa Blanca, que durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) se publicaban regularmente de manera casi íntegra, pero que Trump dejó de publicitar, al citar “preocupaciones de privacidad y de seguridad nacional”.

Desde que Biden llegó al poder, los registros de visitas han vuelto a publicarse cada mes en la página web de la Casa Blanca, con algunas excepciones.

