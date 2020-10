Biden; no hay China sin Ukrania

El exvicepresidente los Estados Unidos y actual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, llamó a Anthony Bobulinski, un veterano de guerra, ex teniente de la marina estadounidense, ex socio de su hijo Hunter Biden como también de Jim Biden, hermano de Joe, ser parte de la trama de desinformación rusa en su contra y la de su familia.

El ex teniente naval Tony Bobulinski, quien tiene autorización de alta seguridad de NSA y DOD, y ha viajado a varios países con el hijo y el hermano de Joe Biden, lamentó que Joe dijera que él es parte de la desinformación rusa, además de dejar entendido que es un traidor a los Estados Unidos.

Bobulinsky dijo anoche 27 de Octubre en entrevista concedida a Turcker Carlson Tucker que al escuchar al abogado, politico y diputado (d) por California Adam Schiff decir que los datos publicados de los negocios de la familia Biden con China era desinformación rusa.

Recalcó que no es desinformación rusa como Schiff dijera en televisión nacional. Añadió que habló con el exfuncionario de la administración Clinton, Rob Walker, y le dijo que Biden debía aclarar lo que dijo y Schiff retractarse, de lo contrario, él iría al Gobierno, al Senado, ante congresistas, al DOJ, al FBI, a rendir declaración, y ante el pueblo estadounidense y el mundo.

Relató que Rob Walker le dijo que hablaría con George Mesires, el abogado de Hunter Biden, para que le pidiera a Joe Biden llamar a Schiff y que se retractara de incriminar a la familia Bobulinski con la supuesta trama rusa. Dijo Bobulinski que él ha provisto de documentos, que relatan en detalles los hechos de la sociedad con Joe, Jim, Hunter, Gilliar, y quienes participaron en estas reuniones y comunicaciones de todos ellos a él.

Recordó a todos que el ciudadano británico James Gilliar le enviaba continuamente correos electrónicos directamente a él, informándole que él (Bobulinski) sería el CEO de la nueva empresa.

Lamentó enormemente que los medios norteamericanos, sin investigar ni leer las evidencias, han dado como verdadera las declaraciones de Biden y de Schiff, de que todo es parte de la desinformación rusa.

Rob Walker, le dijo ser una imprudencia hacer declaraciones públicas y trató de dirigirlo (coaching). Que él no quería a la prensa en frente de sus casas, y mucho menos tener que mudarse. Añadió que hasta podría perder su empleo. En resumen, le dijo que si hacía todo público, enterraría a todos.

2015 – 2016, cuando Joe era el vicepresidente, el grupo estaba viajando por Francia, Omán en Arabia, Luxenburgo en Alemania, Romania en Europa Central, Kazakistan Asia. De ese grupo, ningunos tenían una hoja de vida en negocios en ninguno de estos países ni mucho menos hablaban el idioma de cada país. El apellido Biden les abría puertas, dijo Bobulinski.

De ese grupo, el británico James Gilliar era el legítimo hombre de empresa. Dijo que en una ocasión que estuvo en Mónaco para una reunión, Hunter Biden llegó dos horas más tarde. Al día siguiente Hunter le dijo a Bobulinski que no pudo asistir a la reunión pautada, porque estaba con los ukranianos y con Mykola Lisin, el co-fundador de la más grande compañía de petróleo y de gas natural en Ukrania, Burisma Holdings. Hunter le gritó que estaba peleando por el único ingreso de dinero que tenía en las negociaciones de Kazakhstan.

Joe Biden se reunió con el oligarca de Kazajstán Kenes Rakishev, quien se dice es el “socio comercial” de Hunter Biden. DailyMail.com informó el viernes que cuando Biden era vicepresidente, Hunter trabajó como intermediario para Rakishev desde 2012 hasta 2014.

Hunter se unió al directorio de la compañía de gas ucraniana Burisma en 2014, cuando Biden estaba ayudando a conducir la política exterior de la administración Obama con Ucrania.

Bobulinski continuó en la entrevista y dijo que el ‘chairman’ al que se refiere Hunter en muchos de sus correos electrónicos y mensajes de textos, es al entonces vicepresidente Joe Biden.

Para reenforzar su enfoque, mostró otro correo de Rob Walker en donde le aclara a Bobulinski que el chairman al que se refiere Hunter, es a su padre, Joe Biden. Que debido a que Bobulinski menospreció al chairman al que se refería Hunter continuamente, éste se ofendió. Pero que el chairman es Joe.

A lo que Bobulinski le respondió a Rob Walker, de que si el chairman de Hunter es Joe, su papá y leyó los detalles del acuerdo de negocios, entones con más razón para que apoye a Hunter en un santiamén.

Hay dos chairmans, dice Bobulinsky, Joe Biden y el chairman de CEFC el magnate chino de la energía Ye Jianming. En mayo del 2017, Yee le envió a Hunter un diamante valorado en US$80 y a pesar de que Joe no era vicepresidente, se hablaba que se postularía para presidente. Bobulinski le advirtió no aceptar el diamante porque parecería un soborno.

La empresa de Ye Jianming estaba estrechamente vinculada al gobierno comunista chino. En diciembre de 2018, CNN escribió , que la compañía de Ye, CEFC China Energy, se alineó tan estrechamente con el gobierno chino que a menudo era difícil distinguir entre los dos”.

En el acuerdo de Hunter Biden con CEFC, se dividiría en seis partes, incluyendo “10 en manos de H para el tipo grande”, que parece significar un 10 por ciento. Tony Bobulinski fue uno de los destinatarios de ese correo electrónico.

“La referencia al ‘Big Guy’ en el correo electrónico publicitado del 13 de mayo de 2017 es de hecho una referencia a Joe Biden”, dijo Bobulinski en un comunicado a Foxnews. Pero, en una entrevista en el programa de TV 60 Minutes en octubre de 2019, Joe Biden insistió en que nunca habló de los tratos comerciales de Hunter con su hijo .

Norah O’Donnell: Hunter dijo que lo único que le dijiste fue: “Espero que sepas lo que estás haciendo”.

CRONOLOGIA

2015 – James Gilliar le contactó para que se uniera a él en un acuerdo que, según dijo, involucraría a la empresa estatal CFCF China Energy, y a una de las familias más prominentes en los Estados Unidos. Luego, Hunter Biden, y Rob Walker, querían formar una nueva compañía, que era invertir en infraestructura, bienes raíces y tecnología en Estados Unidos y en todo el mundo.

CFCF capitalizaría inicialmente con US$ 10 millones y luego crecería a miles de millones de dólares de capital de inversión. Meses después, BOBULINSKI aceptó ser el CEO de la compañía SinoHawk Holdings y estaba en manos de Hunter y James Biden, junto con el exfuncionario de la administración Clinton Rob Walker y el ciudadano británico James Gilliar, Sino fepresentando al lado chino y Hawk representando al animal favorito del hermano de Hunter Biden, Beau.

El 24 de diciembre de 2015, Gilliar escribió a Bobulinski; “Habrá un trato entre una de las familias más prominentes de los Estados Unidos y ellos construido por mí. Creo que esta será una gran adición a sus carteras, ya que les dará una base de perfil en Nueva York, luego en Los Ángeles, etc. ”

2016

En Febrero del 2016, Gilliar envio mensaje de texto a Bobulinski acerca de conocer a su nuevo socio comercial.

“¿Quién es tu compañero?” Preguntó Bobulinski, a lo que Gilliar respondió: “Hunter Biden”.

En marzo del 2016, Gilliar escribió a Bobulinski discutiendo una reunión que tuvo con el exdirector interino de ICE para el presidente Obama, John Sandweg, y el excomisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, David Aguilar.

El 03 de octubre del 2016, a un mes de las elecciones Trump-Clinton, Gilliar volvió a escribir a Bobulinski: “Conocer a Louis Freeh (ex director del FBI). Tenemos algunos programas con él ”, Y siguió escribiendo: “Entonces Jordan me presentó a algunos tipos de petróleo y gas de Colombia.

Para las elecciones de 2016 y la sorpresiva victoria del presidente Trump, Gilliar parecía preparado para salir del mercado estadounidense por completo.

El 08 de noviembre del 2016, refiriéndose a las elecciones Trump-Clinton, Gilliar escribió a Bobulinski: “Amigo, nunca subestimo la estupidez de las masas”. “Anoche cambié el dólar. Lo del FBI la mató “.

En diciembre del 2016, el saliente vicepresidente Joe Biden organiza fiesta, marcando un cambio para Gilliar.

2017 – entre febrero y mayo de 2017, intercambiaron numerosos correos electrónicos, documentos y mensajes de WhatsApp relacionados con SinoHawk y su posible negocio.

James Gillian envió correo electrónico confirmando que Bobulinski sería el CEO de la compañia. A partir de 2015, tanto Bobulinski como Gilliar intercambiaron mensajes sobre varios esquemas para atraer a exfuncionarios de alto rango del gobierno federal, lo que indica que aprovechar la influencia política era fundamental para su estrategia comercial.

En mayo del 2017, Gilliar proponía un acuerdo de equidad para los socios en el que Hunter hace referencia a “¿10 en poder de H para el tipo grande?” Bobulinski afirmó que la “H” se refería a Hunter Biden y que el “tipo grande” era Joe Biden.

El 11 de mayo de 2017, Gilliar le envió un mensaje de texto a Bobulinski sobre posibles reuniones con el ex director de la CIA de Clinton, James Woolsey, y el ex subsecretario de Energía de Obama, David Sandalow, al mismo tiempo que Gilliar, Bobulinski y Hunter Biden estaban tratando de reunirse con Ye. Jianming, fundador de la empresa de energía CEFC China Energy, vinculada al Partido Comunista de China.

El 15 de mayo de 2017 Jim Biden, hermano del candidato presidencial demócrata Joe Biden y ex socio comercial de Bobulinski, figura como uno de una serie de “contactos nacionales clave para proyectos objetivo de fase uno” para la empresa conjunta entre Estados Unidos y China en un correo electrónico enviado a Hunter Biden , Bobulinski, James Gilliar y Rob Walker.

En el correo electrónico se sugirió que apuntaran principalmente a políticos demócratas de alto perfil, comenzando con el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a quien el hermano del exvicepresidente señaló que estaba “avanzando con importantes proyectos de infraestructura como el reemplazo del puente Tappan Zee, estancado durante mucho tiempo, y el -necesitaba la remodelación del Aeropuerto LaGuardia ”y había“ invertido casi $ 4 mil millones a través del Consejo Regional y las iniciativas de Revitalización del Norte del Estado.

Jim Biden también dijo que su grupo debería apuntar al Departamento de Desarrollo Económico de Nueva York, Howard Zemsky, los senadores de Nueva York Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio y la presidenta de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, Maria Torres-Springer.

El tío de Hunter Biden también sugirió ponerse en contacto con una serie de políticos demócratas en California, incluido el entonces gobernador Jerry Brown (a quien llamó un “amigo de mucho tiempo desde su primer mandato como gobernador”), la actual candidata demócrata a vicepresidente, la senadora Kamala Harris, Senadora. Dianne Feinstein, el alcalde de San Francisco Gavin Newsom (a quien llamó “amigo de Hunter”), el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti y el alcalde de San Diego Kevin Faulconer. En correos electrónicos posteriores, también sugirió comunicarse con el antiguo aliado de Clinton y entonces gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, el gobernador de Minnesota Mark Dayton, el exsenador Al Franken, la senadora Amy Klobuchar y el gobernador republicano de Florida Rick Scott.

Jim Biden envió un correo electrónico por separado el mismo día que también enumeraba los “contactos extranjeros para proyectos de desarrollo (principalmente la fase dos)” para la empresa conjunta entre Estados Unidos y China, que incluía comunicarse con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el presidente argentino Mauricio Macri, el Taoiseach de Irlanda Enda Kenny (diciendo que lo había “visitado el año pasado, muy amigable”), el rico empresario indio Mukesh Ambani (a quien describió como el “hombre más rico de la India” y un “amigo íntimo de un amigo”), el magnate mexicano Carlos Slim ( a quien llamó “posiblemente el hombre más rico del mundo” mientras decía que estaba “mencionando a Slim ahora porque le gustan las carreras y tiene un equipo de Fórmula I y sé que te diriges al Gran Premio”), y Unión en general “.

Los mensajes de texto recién publicados de Bobulinski sugieren que Joe Biden se reunió con Bobulinski, Hunter Biden y su hermano James Biden en 2017. En ese momento, Hunter Biden y sus asociados estaban buscando un trato potencialmente lucrativo con un magnate chino, lo que complicaba las afirmaciones del ex vice presidente que nunca habló de negocios con su hijo.

“El 2 de mayo de 2017, la noche antes de que Joe Biden apareciera en la conferencia de Milken, Jim Biden y Hunter Biden le presentaron a Joe Biden. En mi reunión de aproximadamente una hora con Joe esa noche, discutimos la historia de los Biden y los planes comerciales de la familia Biden con los chinos, con los que él estaba claramente familiarizado, al menos en un alto nivel “, dijo Bobulinski, y agregó:” En numerosas ocasiones, Me quedó claro que la participación de Joe Biden no debía mencionarse por escrito sino solo cara a cara. De hecho, Gilliar y [Rob] Walker me advirtieron que Hunter y Jim Biden estaban paranoicos acerca de mantener en secreto la participación de Joe Biden. ”

Tony Bobulinski recalcó en una conferencia de prensa antes del debate presidencial del jueves que Hunter Biden consultó con su padre sobre una empresa con la petrolera china CEFC China Energy, ahora en quiebra. Según los informes, Bobulinksi también era socio junto con Hunter y el hermano de Joe Biden, James Biden.

La campaña de Biden negó que Joe Biden tuviera alguna participación en la empresa o que se beneficiaría de ella. “Joe Biden nunca ha considerado siquiera involucrarse en negocios con su familia ni en ningún negocio en el extranjero”, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, al Washington Examiner . “Él nunca ha tenido acciones en ninguno de esos acuerdos comerciales ni ningún miembro de la familia ni ninguna otra persona ha tenido acciones para él”.

Durante la entrevista, Bobulinski dijo que se abrió cuenta en el Chase-NY. China envió US$10 MM para capitalizar la compañía. Pero que de ese dinero, US$5 era un préstamo a la familia Biden y el resto para capitalizar la nueva compañía CDCF China Energy. CEFC hizo transferencia de US$5 millones al bufete de abogados de Hunter Biden, un acuerdo que inicialmente fue documentado por un informe republicano del Senado el mes pasado.

Meses después, Bobulinski escucha en Rusia, que China vendería 14% de empresa estatal de energía a CEFC. Tony Bobulinski le recordó que en una ocasión habló con el ex vicepresidente Biden al principio de hablar de la nueva empresa, le preguntó camino hacia su vehículo qué le pareció el discurso, para luego pedirle que cuidara de su hermano Jim y su hijo Hunter.

¿Cuidarlos de qué?

Por Margarita Canahuate