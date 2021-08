Biden en el desastre

El actual Presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Joe Biden, se ha inscrito con letras grandes en la corriente histórica del desastre.

Su nombre corre ya parejo en la Historia con el de Neville Chamberlain y con el del General William Westmoreland.

Lo ocurrido en Afganistán y las penosas escenas que nos traen los medios de comunicación televisivos y digitales son alarmantes.

Así como Dunquerque es sinónimo de la aparatosa y, sobre todo, humillante derrota conjunta inglesa, francesa y de otros varios países europeos a manos de las tropas nazis; del mismo modo la caída de Saigón es símbolo de la humillante derrota estadounidense en Vietnam del Sur; y a este dúo se ha sumado muy recientemente la caída de Kabul en manos de los talibanes.

Las escenas conocidas de dichos tres escenarios históricos reflejan lo profundo que puede caer en el vacío un país cuando su conducción o la conducción de tropas suyas en el extranjero es realizada por personas sin visión de lo obvio que tienen delante de sus propias narices.

Las escenas del desastre de Dunkerke y las escenas del desastre de Saigón son símbolos de cómo un pueblo puede ser humillado por la falta de visión de sus conductores civiles y/o militares; y las escenas que estamos viendo del desastre de Kabul revelan no sólo más de eso mismo, sino también que dirigentes de grandes países de la Humanidad no aprenden de las lecciones de la Historia, aún de lecciones no muy lejanas en el tiempo: más aún o peor aún: que no les interesa para nada aprender de esas lecciones de antecesores suyos colocados en situaciones más o menos parecidas.

Chamberlain lleva sobre sus espaldas el terrible e indesmontable peso de siempre haber cedido frente a Hitler para apaciguar su doctrina guerrerista.

Westmoreland tiene sobre sus hombros un peso no menos terrible e indesmontable: el de no haber tenido nunca planes precisos y sistemáticos para poder ganarles a las tropas del Vietcong; lejos de ello las fuerzas armadas de Estados Unidos y su jerarquía parecían más de disfrutar de cada día probar un arma de guerra nueva que de imprimirle sistematicidad a sus operaciones bélicas para obtener y mantener predominio sobre el enemigo.

Lo de Joe Biden es más sorprendente todavía: su actuación revela la capacidad letal que puede tener la imprevisión y la ligereza de un gobernante: frente a una guerra comenzada contra Estados Unidos, llevada a territorio estadounidense y en la que ese país jamás podía, ni por asomo, pensar en la derrota, un grupo de locos religiosos se dan el lujo de humillar doblemente al pueblo estadounidense, pues en una cueva de Afganistán se planeó el derribo de las simbólicas torres gemelas del World Trade Center y en cuevas de Afganistán celebraron muchos dementes religiosos dicho derribo.

Si algo está claro en todo esto que pone sobre la mesa la situación del pésimo manejo del caso de Afganistán es simple y llanamente que Joe Biden no era la persona adecuada para garantizarle seguridad al pueblo de Estados Unidos. De eso, de seguridad, no cabe duda alguna, se comenzará a hablar mucho en los Estados Unidos de América.

El otro aspecto del que se hablará con igual largueza es el del cuestionamiento sobre si el apoyo estadounidense a otro país será o no confiable, sobre si se podrá creer o no en el Gobierno de los Estados Unidos.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

