Biden aprobará este lunes un gran proyecto de extracción de petróleo en Alaska

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, aprobará formalmente este lunes un gran proyecto de extracción de petróleo en el estado de Alaska, conocido como «Willow», a pesar de contar con enormes críticas por su probable impacto ambiental y climático, informan medios locales estadounidenses.

El plan que prevé aprobar la administración del demócrata Biden contempla unas inversiones de unos 8.000 millones de dólares para este proyecto.

The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con la decisión, que no identifica, asegura que se espera que Biden también ponga nuevos límites a la perforación en el Ártico, en un aparente esfuerzo por moderar las críticas que levanta el proyecto Willow.

Esas restricciones afectarán al arrendamiento de petróleo en alta mar en el océano Ártico y en toda la vertiente norte de Alaska.

Según The Washington Post, Biden trata, por un lado, de cerrar el grifo de futuras perforaciones en la región, mientras se prepara para aprobar una operación que podría producir entre 576 millones y 614 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años, en un esfuerzo por equilibrar sus objetivos climáticos.

Para este rotativo, se trata de uno de los proyectos petroleros más grandes desarrollado en tierras federales, según tres fuentes familiarizadas con la decisión, que hablaron bajo condición de anonimato.

No obstante y, según el diario neoyorquino, es poco probable que las restricciones compensen las preocupaciones que levanta el proyecto Willow, liderado por el gigante petrolero ConocoPhillips, que tendrá el potencial de producir más de 600 millones de barriles de crudo durante 30 años.

Quemar todo ese petróleo podría liberar casi 280 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera, dice el diario.

Anualmente, eso se traduciría en 9,2 millones de toneladas métricas de contaminación por carbono, lo que equivale a agregar casi dos millones de automóviles a las carreteras cada año.

Estados Unidos, el segundo mayor contaminador del planeta después de China, emite alrededor de 5.600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, recuerda The New York Times.

La industria petrolera y los legisladores de Alaska han presionado a Biden para que apruebe el proyecto, que se llevará a cabo dentro de la reserva de petróleo.

Otros partidarios, incluidos los sindicatos, los gremios de la construcción y algunos residentes de la zona han argumentado que el proyecto crearía alrededor de 2.500 puestos de trabajo y generaría hasta 17.000 millones en ingresos para el gobierno federal, según el rotativo neoyorquino.

Al mismo tiempo, activistas ambientales y algunas comunidades nativas americanas han luchado contra el proyecto a través de campañas en línea, protestas y reuniones con funcionarios federales, alegando que la aprobación de la iniciativa sería una traición a la promesa de Biden de alejar a la nación de los combustibles fósiles, precisó The New York Times.

