BID y Alianza Francesa buscan impulsar políticas públicas en favor del adulto mayor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – República Dominicana figura entre cinco países latinoamericanos en los que un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca ayudar a implementar políticas públicas para beneficio de los adultos mayores.

El proyecto involucra a estas instituciones internacionales para poner en práctica un sistema de cuidados que se ajuste a las demandas de las poblaciones vulnerables como son los envejecientes y personas con discapacidad, afirmó el jefe del proyecto Vital Expertise France, el mexicano francés Alfonso Martínez.

Martínez destacó, a través de un documento, que el programa se implementa también en Bolivia, Colombia, Costa Rica y Cuba.

«La sociedad ve en el cuidado a los adultos mayores una carga, los ve al final de la vida incapaces para aportar al proyecto de nación y esto, a veces, es una falacia. Hoy en día se envejece en mejores condiciones, gracias a la ciencia que lo permite y los sistemas de protección social permiten, digamos, envejecer mejor que décadas atrás», expresó.

Consideró que uno de los puntos que el proyecto pone en el tape es la comunicación para visibilizar la situación de los adultos mayores y, en el caso de República Dominicana, el programa que dirige trabaja junto al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

«Hoy en día el reto es valorarizar a los adultos mayores como motores de la sociedad (…) apoyamos a los países y es decimos dónde les podemos ayudar con varias técnicas, seminarios, visitas de estudio», apostilló Martínez.

De su lado la experta en comunicación estratégica, la salvadoreña residente en Costa Rica Maite Mata, afirmó que el mayor problema que enfrenta el adulto mayor es la discriminación, la que consideró la base de «todas» las expresiones de violencia que puede estar recibiendo ese segmento de la población.

«Esa forma de pensar (la discriminación) se traduce en tratar a los adultos mayores como cargas, que no tienen gran valor como personas, que son dependientes, que no son tan necesarias (…) frente a ese pensamiento se manifiestan muchas expresiones de violencia, abusos, maltratos, exclusión, sobre todo porque es una población que vive en condiciones de pobreza», dijo Mata.

Consideró que en todo ese cuadro para las mujeres envejecientes es «muchísimo más complejo» porque durante «toda su vida» han enfrentado una serie de expresiones de discriminación y violencia.

Para Mata ese denominador común de la discriminación se manifiesta no solo en las relaciones familiares, sino también en las calles, en las instituciones del Estado.

Planteó que es un asunto cultural sobre el que hay que ir trabajando sin descanso y en el que deben intervenir varias instituciones oficiales.

«Se necesita de un cambio social, un cambio de pensamiento, que no es algo fácil, no es automático, la estrategia de comunicación tiene que ser de largo alcance, de muchas campañas, de muchos procesos educativos. Transformar las visiones del mundo y los comportamientos no es algo que se aprende como la tabla de multiplicar, que nos costó aprenderla», razonó la especialista.

El Conape realizó el seminario Avances y desafíos en la implementación de políticas de cuidados para las personas adultas mayores.