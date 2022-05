Bichara cree apagones registrados se deben a la falta de experiencia y planificación 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, consideró que los recientes apagones que se han registrado en el país posiblemente se hayan producido por la carencia de planificación en el manejo de los mantenimientos programados de las plantas electricidad.

“Una planta no está hecha para entrar y salir, sino para trabajar de manera continua, entonces, cada cierto tiempo tienes que pararla y darle mantenimiento, pero no puedes parar en forma paralela todas la plantas o un número significativo porque quedará un déficit”, explicó en el programa radial el Rumbo de la Mañana.

Asimismo, el especialista en el sector eléctrico detalló que las plantas tienen límites para ser encendidas y apagadas, situación que podría afectar el suministro de energía si no se toma en cuenta.

“Eso se programa (el mantenimiento) además, el propio seguro de una planta eléctrica te limita los arranques, por ejemplo, por un año y por eso hay plantas que cuando las enciendes tienes que durar hasta tres días para poder apagarlas”, señaló.

Bichara dijo que hay mucha información que solo tienen los protagonistas que manejan el sistema eléctrico en la actualidad, sin embargo, le sorprendió mucho la afirmación de que era un problema de la pasada gestión de gobierno, dos años después de que el nuevo gobierno tomara posesión.

Punta Catalina

El también dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló que Punta Catalina tiene un determinado tiempo con una unidad fuera de servicio y que la mitad de la extensión de esa planta es más grande que todas las plantas en conjunto que hay en el país.

Además, explicó que dicha planta se realizó para funcionar con carbón porque en toda la región de Centroamérica entre 2012 y 2020 no existía una planta que funcionara con gas natural a excepción de una que se instaló en Panamá a partir del 2015, la cual ha presentado una serie de problemas que cargará “para siempre”.

“Aquí no había cómo hacer una planta de gas porque no había cómo encenderla y ese era el punto aunque todos quieren una planta de gas porque se hace más rápido y es barata”, dijo añadiendo que el precio que tenía el gas en ese momento no era rentable.

Por otro lado, dijo que dicha planta no se construyó en Manzanillo porque en ese momento no había acceso a gas de manera fácil para llevar a cabo ese proyecto, que hoy en día se lleva en curso.

“Ahora si se puede conseguir gas, con el gas de Estados Unidos, porque con el de Europa no hay como meterle el pico”, especificó.

