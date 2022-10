Bichara afirma actitud de Abel Martínez es determinante para mantener clima de unidad en PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Jiménez Bichara, manifestó que el pronóstico de esta organización hasta el momento es que no se fragmentará, pero aseguró que mantener ese clima de unidad dependerá en gran parte de la actitud que adopte Abel Martínez como candidato electo por la población en la consulta ciudadana.

“Que no haya exclusión, que haya participación y que vea todos los compañeros con los que compitió, como con los que ganó que logre unificarlos, ahí él tiene un reto muy importante, donde la actitud de él y su conducta al respecto es determinante”, expuso.

Al ser entrevistado por los comunicadores Aneudy Ramírez, Samuel Sierra y José Paulino en el programa El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jiménez Bichara sostuvo que el PLD empezó con “el pie derecho” luego de la consulta, porque todos los aspirantes reconocieron de forma amistosa el triunfo de Abel Martínez y esta era una de las más grandes aspiraciones del partido.

“El hecho de que los que compitieron terminaran e la forma en que lo hicieron, era la aspiración más grande que teníamos en este proceso, solamente se asemeja a lo que pasó en el 2011 cuando en las primarias en las que salió electo el compañero Danilo Medina, todos los que participaron fueron al comando de campaña y esa misma noche le levantaron la mano en un gesto de unidad, dejando atrás problemas que habíamos tenido antes en contiendas internas”, expresó.

De igual forma, precisó que con Abel Martínez como candidato del partido morado, empieza una traslación gradual, debido a que en esta ocasión, quien lo representará en la contienda electoral de 2024 no sería el presidente de la organización.

“Hay una traslación ahí que se da gradualmente, hay un candidato y hay una autoridad partidaria, pero ya el presidente no es el candidato; entonces, ahí se inicia ese proceso, tenemos que manejar con inteligencia para que el partido no se fragmente, los indicios dicen que no será así, que estamos muy unificados, también la propia actitud de candidato es vital para que se clima se mantenga”, expresó.

Acuerdo de damas y caballeros

Ante cuestionamientos que buscan aclara la dudad que albergan mucho, sobre si los aspirantes que compitieron en la consulta pueden volver a postularse para ser el candidato presidencial del partido, Jiménez Bichara, reiteró que los seis firmaron el año pasado un acuerdo de “damas y caballeros” en el que se comprometieron a hacer una campaña con altura para enaltecer lo positivo, mas no lo negativo, pero también a respetar los resultados del proceso.

“Todo eso fue plasmado en un documento que se firmó y obviamente uno aspira que ese acuerdo de damas y caballeros se mantenga”, comunicó.

El sombrío 2024

Ante la sombría situación que rodea el panorama político de cara al 2024, de la que todavía no hay garantías que se revolverá en una primera vuelta, el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), comentó que en las raíces del PLD corre una cultura de acuerdos, y que “si por acuerdos es, nosotros no nos vamos a quedar fuera”.

“El partido nunca estará cerrado a ningún acuerdo, primero que su base sea beneficiar a la población con esa sinergia que pueda establecerse con otras fuerzas, pienso que es parte de la cultura peledeísta trabajas siempre con la mayor cantidad de fuerzas posible, en eso yo no tengo duda de que será así”, expresó.

