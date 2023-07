Bibliógrafo Miguel Collado anuncia ya no hará investigaciones literarias por falta de recursos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El bibliógrafo dominicano Miguel Collado, informó su decisión de no poder continuar realizando estudios sobre la literatura dominicana, luego de más de 40 años en el campo de las letras.

Collado confesó que “Con el alto costo de la vida y pasar a un estado de retiro con una pensión que apenas me alcanza para sobrevivir, sin contar con apoyo institucional de ningún tipo, ya no me es posible continuar llevando a cabo los grandes proyectos de investigación en los que me embarcaba contando con las importantes ventas que antes hacía de mis libros dentro y fuera del país, que me permitían autofinanciarme”.

“Pero ya no es posible lograr esos niveles de ventas, debido a la estrepitosa caída del negocio editorial y del bajo índice de lectura en perjuicio del libro físico”, agregó.

Agregó que “Ya veremos si en un futuro no lejano las condiciones materiales para el trabajo de investigación literaria mejoran en el país, pero por ahora, no alcanzo a ver una luz al final del túnel”.

Una nota de prensa indica que «los que conocen la larga trayectoria intelectual de Miguel Collado reconocen sus significativos aportes a la literatura y a la cultura dominicanas. Prueba de ello son los más de 30 libros publicados por él en el período 1976-2021 en diversos géneros literarios (ensayo, poesía, cuento, aforismo) y en diferentes campos de la investigación como autor, como compilador y como editor».

Entre esas investigaciones, mencionaron “El fantasma de Trujillo: antología de cuentos sobre el tirano y su Era”, “Salomé Ureña ante la Patria: escritos de Francisco Henríquez y Carvajal”, “Ideario de Pedro Henríquez Ureña”, “Huellas de la Guerra Patria de 1965: antología cuentos y relatos”, “Juan Bosch: Maestro de la narrativa latinoamericana (Selección de textos críticos)”, “Visión de Hostos sobre Duarte”, “Tributo a Hostos: textos en su memoria”, “Una bibliografía cronológica de las antologías literarias dominicanas 1874-1996”.

También “Bibliografía comentada sobre comunidades de la República Dominicana 1900-1998”, “Bibliohemerografía hostosiana de autores dominicanos (1876-2003)”, “Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana”, “Jánico: Notas sobre su historia”, “Salomé Ureña de Henríquez: primera dominicana en publicar un libro de poesía”, “Historia bibliográfica de la literatura infantil dominicana 1821-2002”, “En torno a la literatura dominicana: apuntes literarios, bibliográficos y culturales” y “Francisco Noel, el primogénito de Salomé Ureña de Henríquez”, entre otros.

