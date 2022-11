BHD recibe reconocimiento por impulsar la economía femenina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco BHD fue una de las organizaciones premiadas durante el Annual Summit 2022 de la Financial Alliance for Women (FAW). La entidad recibió el reconocimiento Campeón de Mujeres en Liderazgo 2022, una categoría de los Premios a la Defensa de la Economía Femenina, por su progreso en la promoción de mujeres en la línea de liderazgo y por haber sido la primera empresa de República Dominicana en obtener una certificación EDGE.

Estos premios son otorgados cada año por la FAW a instituciones miembros que trabajan para crear un sector de servicios financieros más inteligente, equitativo y sostenible desde el punto de vista del género.

Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, recibió el reconocimiento en Londres, Inglaterra. “Este premio a nuestros esfuerzos por promover la igualdad de género y actuar con equidad no solo nos compromete con continuar desarrollando y mejorando nuestros programas enfocados en la mujer, además nos otorga la responsabilidad de ser ejemplo y de ayudar a otras instituciones en nuestro país y en el mundo para asegurar el progreso humano. Muchas gracias, FAW”, expresó Puig.

El 56 % de los puestos gerenciales en el Banco BHD lo ocupan mujeres. El 50 % de sus vicepresidencias ejecutivas y séniores es dirigido por mujeres y un 45 % de los miembros de su comité ejecutivo son mujeres. Respecto de la certificación EDGE, el BHD la obtuvo por sus resultados en términos de equilibrio de género en su cartera, equidad salarial, efectividad de políticas y prácticas para garantizar flujos profesionales equitativos, así como por la inclusión en la cultura organizacional.

“Las instituciones ganadoras ejemplifican el tipo de liderazgo impulsado por un propósito que se necesita hoy más que nunca para promover la economía femenina y hacer que nuestras economías sean más sostenibles. Su innovación y voluntad de aprender y compartir conocimiento son esenciales para facilitar el crecimiento económico de las mujeres en el mundo. Su éxito es una prueba para invertir en la economía femenina”, comentó Inez Murray, directora ejecutiva de la FAW.

Otras organizaciones de América Latina, África, Europa, Asia y Medio Oriente también recibieron galardones por innovación digital inteligente en cuanto al género, liderazgo inclusivo e inversión sostenida en mujeres y empresas propiedad de mujeres.

Sobre Financial Alliance for Women

La Financial Alliance for Women (FAW) es una red líder de organizaciones financieras dedicadas a defender la economía femenina, que es el mercado más grande y de más rápido crecimiento del mundo y, sin embargo, uno que permanece sin explotar. La FAW ayuda a sus miembros a crear e implementar sus propias estrategias centradas en las mujeres. Como expertos en aprendizaje entre pares, crea entornos sofisticados para compartir conocimientos, otorgando a sus miembros un acceso sin igual a las mejores prácticas y conocimientos estratégicos patentados de los programas más innovadores y exitosos en nivel mundial del mercado de la mujer. La FAW se asocia con otras organizaciones líderes que buscan impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, incluidas IFC, FMO, BID Invest, CDC, Data2X y BERD; agencias bilaterales líderes como Asdi, y destacadas organizaciones filantrópicas como la Fundación de las Naciones Unidas y el IDRC. La Alianza también se enorgullece de trabajar con actores del ecosistema como Alliance for Financial Inclusion (AFI), Mercer, SME Finance Forum, European Women’s Payment Network, Findexable, Beyond the Billion e InvestFem.

2022: 50 aniversario del Banco BHD

Este año es de celebración y agradecimiento para el Banco BHD. La entidad cumple 50 años de su fundación como el primer banco hipotecario del país y luego como el primer banco múltiple, lo que apoyó la transformación del sistema financiero nacional al modelo actual de banca universal. El BHD celebra 50 años realizando su principal compromiso con la sociedad: impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. La entidad fue fundada el 24 de julio de 1972, entonces era conocida como Banco Hipotecario Dominicano. Durante cinco décadas ha sido precursora en el sector financiero local: desde ser el primer banco hipotecario y primer banco múltiple de República Dominicana hasta ser una empresa pionera en la implementación de un modelo de gobierno corporativo y ser el primer banco universal digitalizado del país. Su visión vanguardista le coloca como la entidad financiera nacional con mayor respaldo internacional. Su política de alianzas, fusiones y adquisiciones le convierte en la segunda entidad financiera de capital privado del país.

Relacionado