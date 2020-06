Beyoncé y Black Lives Matter dejan huella en unos BET Awards virtuales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Beyoncé, que recibió un premio honorífico de manos (aunque virtualmente) de Michelle Obama, fue hoy la gran protagonista de la 20 edición de los BET Awards, que este año estuvieron marcados de principio a fin por las reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter.

Los BET Awards son la gala más importante del entretenimiento afroamericano, por lo que estaba claro que esta vez se iban a hacer eco de las numerosas y potentes protestas antirracistas que en las últimas semanas han recorrido Estados Unidos tras la muerte a manos de la Policía de George Floyd.

La ceremonia también sirvió como test para la industria del entretenimiento en su búsqueda de alternativas por la crisis del coronavirus: fue una gala virtual presentada por Amanda Seales, sin público y con actuaciones pregrabadas.

BEYONCÉ APLAUDE LAS PROTESTAS

Aunque su premio ya se conocía antes de la gala, los BET Awards reservaron su hueco de honor para Beyoncé con el último reconocimiento de la noche al entregarle la distinción al filántropo del año.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas ahí afuera que me han inspirado protestando y luchando por el cambio. Vuestras voces se están escuchando. Y estáis demostrando a nuestros antepasados que sus luchas no fueron en vano”, dijo Beyoncé.

“Tenemos otra cosa más que necesitamos hacer para irrumpir con nuestro verdadero poder: votar. Os animo a continuar tomando acciones, a continuar para cambiar y desmantelar un sistema racista y desigual.(…) Hay gente que espera que nos quedemos en casa durante las elecciones locales y las primarias (…). Tenemos que votar como si nuestra vida dependiera de ello porque depende de ello”, añadió.

Beyoncé, que el sábado anunció el estreno el 31 del julio del “álbum visual” con Disney “Black is King”, contó hoy con una presentadora de lujo: la ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama

“Estoy aquí para hablar de ‘La Reina’, ya sabéis quién”, afirmó.

“Desde que era una niña pequeña en Houston (EE.UU.), Beyoncé Knowles-Carter ha estado iluminando los escenarios y honrando al mundo con su talento, su generosidad de espíritu y su amor por la comunidad”, añadió.

“Lo puedes ver en todo lo que hace, desde su música que da voz a la alegría y el dolor de los negros hasta su activismo que demanda justicia para las vidas negras (…). Solo quiero decirte que me inspiras, que nos inspiras a todos”, cerró.

ANTIRRACISMO Y HOMENAJES

Los BET Awards suelen tener un componente antirracista y reivindicativo muy elocuente, pero este año las demandas de Black Lives Matter impregnaron prácticamente cada segundo de la gala.

La primera actuación fue toda una declaración de intenciones: Public Enemy abordó con furia una versión actualizada a los nuevos tiempos de su himno “Fight the Power” de la mano de invitados como YG, Nas o Questlove.

Y también Alicia Keys recordó en su emotiva actuación las muertes por brutalidad policial de afroamericanos como George Floyd o Breonna Taylor.

Usher, Jennifer Hudson y John Legend fueron otros artistas destacados que participaron en un evento que, además, rindió un homenaje muy especial a dos leyendas afroamericanas que murieron este año: el héroe del rock and roll Little Richard, con un tributo a cargo de Wayne Brady; y el mito de la NBA Kobe Bryant, con un segmento firmado por Lil Wayne.

RODDY RICCH TRIUNFA EN EL PALMARÉS

El rapero Roddy Ricch fue el triunfador de la noche al llevarse dos de los principales galardones: álbum del año (“Please Excuse Me For Being Antisocial”) y mejor nuevo artista.

Lizzo fue elegida mejor artista femenina de R&B y pop mientras que Chris Brown se impuso en el apartado masculino de esa categoría.

Además, Megan Thee Stallion fue nombrada mejor rapera y DaBaby fue escogido como mejor rapero.

Migos ganó la distinción al mejor grupo.

Los BET Awards también reconocen otros campos como la interpretación: Issa Rae consiguió el premio a la mejor actriz y Michael B. Jordan logró la distinción al mejor actor.

Y Simone Biles y LeBron James se hicieron con las distinciones a mejor deportista femenino y masculino, respectivamente. EFE

