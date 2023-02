Beyoncé empata récord de historia de los Grammy; Bad Bunny hace bailar a la multitud

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Beyoncé ha empatado al difunto Georg Solti por la mayor cantidad de victorias en la historia de los Grammy después de llevar a casa tres premios el domingo durante la ceremonia del espectáculo.

La cantante superestrella ha ganado 31 premios, lo que la ha acercado un último paso para convertirse en la artista más condecorda en la historia del espectáculo.

Ganó la mejor categoría de grabación de música electrónica de baile para “Break My Soul”, la actuación tradicional de R&B para “Plastic Off the Sofa” y la canción de R&B para “Cuff It”, que fue escrita por varios escritores como Beyoncé, The-Dream, Nile Rodgers, Raphael Saadiq.

El presentador Trevor Noah dijo que Beyoncé estaba de camino a la ceremonia, pero culpó al tráfico de Los Ángeles por no estar en persona para aceptarlo. Para cuando Harry Styles subió al escenario para interpretar su megahit “As It Was”, Beyoncé y Jay-Z habían llegado y estaban mirando al público.

Solti, un director húngaro-británico, también tiene 31 Grammy. Se ha mantenido en el registro desde 1997.

Bad Bunny abrió los Premios Grammy con una actuación festiva y de alta energía que trajo a muchos de la audiencia, incluida Taylor Swift, que se puso de pie y bailó cerca de su mesa.

Noah presentó a Bunny llamándolo una “fuerza global” que es el artista más transmitido y escuchado del mundo.

Para cuando el programa comenzó en CBS, Beyoncé ya había ganado dos Grammy.

Beyoncé entró en la ceremonia del domingo como la principal nominada, incluyendo el álbum, la canción y el disco del año. Si gana en alguna de esas categorías principales, será la primera desde que recibió el honor de la canción del año por “Single Ladies” en 2010.

Styles ganó el primer premio de la transmisión principal al mejor álbum vocal pop por “Harry’s House”. El cantante dijo que grabar la canción fue una de las “mayores experiencias de mi vida”. Ha sido mi mayor alegría”.

Sam Smith y Kim Petras ganaron la mejor actuación de dúo de pop por su canción “Unholy”. Petras dijo que Smith quería que Petras hiciera el discurso de aceptación porque “soy la primera mujer transgénero en ganar este premio”.

“Quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero antes que yo que me abrieron estas puertas para poder estar aquí esta noche”, dijo Petras, quien hizo referencia a su amiga y músico nominada al Grammy Sophie, que murió después de una caída accidental en Atenas, Grecia, en 2021.

“Me dijiste que esto pasaría. Siempre creí en mí. Muchas gracias por tu inspiración, Sophie. Te adoro, y tu inspiración siempre estará en mi música”.

Petras agradeció a Madonna por ser una tremenda defensora de los derechos LGBTQ.

“No creo que pueda estar aquí sin Madonna”, dijo Petras. “Mi madre, crecí junto a una carretera en ninguna parte de Alemania. Y mi madre me creyó que era una niña. No estaría aquí sin ella y su apoyo”.

Viola Davis surgió del programa del domingo un EGOT, un término para aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y Tony, después de su victoria al mejor audiolibro, narración y grabación de narración. La actriz pronunció un discurso emocional y dijo enfáticamente “I just EGOT” después de que marchara al escenario para recoger su premio.

“Oh, Dios mío”, dijo. “Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años, para honrarla, su vida, su alegría, su trauma, todo”, dijo Davis. “Ha sido un gran viaje”.

Ropa de calle a cuadros, camisetas y mezclilla mezcladas con alta costura brillante, patrones salvajes y mucha piel en la alfombra de los Grammy. Lizzo se cautivó con una bata Dolce & Gabbana naranja brillante adornada con flores y una enorme capucha, mientras que Taylor Swift llevaba una falda larga de dos piezas brillante con un cuello alto y un top corto de manga larga en azul medianoche.

Brandi Carlile hizo una rara aparición durante la pre-teledifusión de un artista importante. La cantante apareció después de que su canción “Broke Horses” ganara la mejor actuación de rock y mejor canción de rock, un premio de compositor y mejor álbum americano.

“Es rock ‘n’ roll, tío”, dijo una sonriente Carlile, que trotó en el escenario con un par de miembros de su banda. “No puedo decirte cuánto significa esto para nosotros. Nacimos y crecimos en Seattle. Cuando conocí a estos chicos hace 22 años, decidimos formar una banda”.

Carlile coescribió “Broken Horses” con los hermanos gemelos Phil y Tim Hanseroth.

“Dios mío, esto es increíble”, dijo. “Oh, nunca seré el mismo”.

Kendrick Lamar amplió su récord en la categoría de mejor interpretación de rap con su sexto trofeo de su carrera por “The Heart Part 5”, que también reconoció su composición como vencedor de la mejor canción de rap.

La Tennessee State University Marching Band venció a gente como Willie Nelson para ganar el mejor álbum de roots gospel para “The Urban Hymnal”. La nominación de la banda marcó la primera vez que una banda de música universitaria había sido nominada en la categoría.

Sir the Baptist aceptó el premio para la banda, usando su discurso de aceptación para resaltar lo insuficientemente que están los colegios y universidades negros como el estado de Tennessee, diciendo que tuvo que “poner mi último centavo para cruzar la línea”.

Noah regresó por tercera vez para presentar la transmisión en vivo desde el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles.

Pero con 91 categorías de Grammy, la mayoría de los premios se otorgaron durante la ceremonia de estreno transmitida en vivo de la Academia de la Grabación.

