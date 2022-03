Betty Gerónimo invita a participar en la “Caravana Celeste por la Vida, la Familia y la Nación”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada Betty Gerónimo exhortó a la población en sentido general, a participar en la “Gran Caravana celeste por la Vida, la Familia y la Nación”, la cual se celebrará mañana sábado.

Gerónimo explicó que la caravana, en defensa de la vida, tendrá como punto de partida para los munícipes de Santo Domingo Norte, la estación Hermanas Mirabal del Metro de Santo Domingo, justo al frente del Parque Mirador Norte.

Dijo que recorrerán calles y avenidas del Distrito Nacional hasta concluir en el Congreso Nacional con un concierto denominado “Por una Patria, una Voz, una Nación”.

Explicó que la marcha tiene el firme propósito de enarbolar la vida, debido a que “no puede haber familia si no hay vida y no puede haber nación si no hay familia, por lo que entiende debe ser un compromiso de todos y todas defender la vida”.

Reiteró que es un compromiso la manifestación en favor de la vida, por lo que insistió en invitar a todos y todas a que se den cita en este importante evento que unifica a toda la familia.

Recordó que ella es madre de dos niños, cuyos embarazos tuvieron diagnósticos fallidos, pero que decidió continuar con la vida de sus hijos, pese a pronósticos negativos, destacando que hoy sus “dos angelitos” crecen con mucha salud, gracias a la voluntad de Dios y a su firme compromiso con la vida.

La representante de Santo Domingo Norte detalló que la actividad, organizada por el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), está programada para iniciar a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, en la que participarán más de 200 organizaciones de la sociedad civil, la comunidad evangélica y la Iglesia católica.-

