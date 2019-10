Betty Gerónimo gana candidatura a diputada por Santo Domingo Norte

View this post on Instagram

De rodillas ante Dios siempre!🙏🏼 Mil gracias a todo mi Santo Domingo norte , gracias por su apoyo y creer en este gran proyecto, a pesar de que dure 3 meses con muchas complicaciones con el embarazo aún seguí firme, confiada y siempre apostando a mi sin importar todos los obstáculos. Aquí estoy de pies mas firme que nunca. Mujer 👩🏻 si se puede!! 💪🏽cree en ti y olvídate de las críticas negativas y con las piedras que te tiran construye tu propio castillo 🏰 Betty Geronimo Diputada 2020💪🏽🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉